Eylem Tok İçin Türkiye'ye İade Önerisi: Son Kararı Bakanlık Verecek
Eylem Tok İçin Türkiye'ye İade Önerisi: Son Kararı Bakanlık Verecek
Türkiye’de oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümlü trafik kazası sonrasın ABD’ye firara eden ve geçtiğimiz günlerde yakalanan Eylem Tok ile ilgili savcılık iade önerisinde bulundu. Hakimin de onayladığı Türkiye’ye iade önerisi için son kararı ise ABD Dışişleri Bakanlığı verecek.
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Ehliyetlisiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı.
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Anne ile oğul geçtiğimiz aylarda yakalanmış ve ABD’de ayrı ayrı yargılanmaya başlanmıştı.
VOA’dan Mehmet Sümer’in haberine göre, davanın savcısı Kristen A. Kearney’nin mahkemeye sunduğu taslak metinde, Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi gerektiği yer aldı.
İade taslak metninin, kamuya açık olarak paylaşılması ise ABD’de yaşanan yargılamalar için sürpriz olduğu değerlendiriledi.
New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut; “Eylem Tok’un iade davasında bu yardımlaşma yöntemi oldukça sıradışı bir hale dönüşerek taslak karar metni elektronik yolla kamuya açık bir şekilde paylaşılmış. Hakimler, savcı ve avukatlar ellerindeki davalarla ilgi hem duruşma öncesinde hem de duruşmalar sırasında birçok kez bir araya gelir dava sürecini, olası kararları kendi aralarında değerlendirirler, hatta bazen ortak karar metinleri hazırlarlar ancak bu kendi ofislerinde, kendi masalarıyla sınırlı kalan bir yardımlaşma ya da uzlaşmadır. Ben mahkeme hakiminin savcının hazırladığı bu taslak metinde bir değişiklik yapacağını şahsen düşünmüyorum” dedi.
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Avukat Akbulut, hem Eylem Tok’un hem de oğlu Timur Cihantimur için mahkemeden iade kararı çıkması halinde bile son kararın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.
Timur Cihantimur'un davası ise ayrı olarak görülmeye devam ediyor.
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