Eylem Tok İçin Türkiye'ye İade Önerisi: Son Kararı Bakanlık Verecek

Türkiye’de oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümlü trafik kazası sonrasın ABD’ye firara eden ve geçtiğimiz günlerde yakalanan Eylem Tok ile ilgili savcılık iade önerisinde bulundu. Hakimin de onayladığı Türkiye’ye iade önerisi için son kararı ise ABD Dışişleri Bakanlığı verecek.