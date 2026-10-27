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Evlerdeki Laminat Parkeler Tarih Oluyor: İç Mimarlar Artık Bu Zeminleri Öneriyor

Evlerdeki Laminat Parkeler Tarih Oluyor: İç Mimarlar Artık Bu Zeminleri Öneriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:21
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Son yirmi yılda neredeyse her yeni evin salonuna döşenen laminat parke, artık eski gözdesi değil. Ucuz, hızlı döşenen ve temizliği kolay bu kaplamanın yerini, hem daha uzun ömürlü hem de daha doğal görünen malzemeler alıyor. İç mimarlara göre değişimin arkasında yalnızca moda yok; zeminin evin havasını ve sağlığını nasıl etkilediği de artık hesaba katılıyor. Peki tadilat planlayanlar laminat yerine ne seçmeli?

Kaynak: Martha Stewart

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Soğuk gri laminat zeminler gözden düşüyor

Soğuk gri laminat zeminler gözden düşüyor

Bir dönem modern evin simgesi sayılan gri tonlu laminat parkeler, iç mimarların listesinde artık 'eskimiş' tarafta duruyor. Uzmanlara göre bu soğuk renkler gün ışığını emiyor, odayı olduğundan küçük ve donuk gösteriyor. Yerine bal rengi, doğal meşe ve ceviz gibi sıcak ahşap tonları tercih ediliyor.

İşin bir de sağlık boyutu var. Zehirsiz ve sürdürülebilir iç mekanlar üzerine çalışan iç mimar Lisa Sternfeld, malzemelerin sağlığımıza etkisi daha çok konuşuldukça insanların vinil ve laminattan uzaklaşmaya devam edeceğini düşünüyor. Bunun bir nedeni, bazı ucuz kaplamalarda kullanılan kimyasalların zamanla ev havasına karışabilmesi. Bu yüzden yeni zemin seçerken yalnızca görüntüye değil, ürünün içeriğine ve sertifikasına bakmak da önem kazanıyor.

Mutfak ve banyo için ilk adres vinil kaplama

Mutfak ve banyo için ilk adres vinil kaplama

Laminatın en zayıf karnesi suyla ilgili. Mutfakta devrilen bir bardak ya da banyodan taşan su, laminatın şişip kabarmasına yetebiliyor. Vinil kaplama tam da bu noktada öne çıkıyor. Neme dayanıklı yapısı sayesinde ıslak alanlarda rahatça kullanılabiliyor, ahşap ya da doğal taş görünümünü de oldukça başarılı taklit ediyor.

Kilitli birleşme sistemi olan modeller, laminat gibi kısa sürede döşenebiliyor. Yine de uzmanlar ucuz ürünlere karşı uyarıyor: Kalitesiz vinil hem yapay görünebiliyor hem de birkaç yıl içinde yıpranabiliyor. Sağlık konusunda hassas olanlar için düşük emisyonlu ve sertifikalı ürünler daha güvenli bir tercih.

Seramik karo hala en dayanıklı seçeneklerden biri

Seramik karo hala en dayanıklı seçeneklerden biri

Annelerimizin mutfaklarından hiç eksik olmayan seramik, yeni trendlerin ortasında bile yerini koruyor. Su, leke ve çizilmeye karşı dayanıklı olduğu için mutfak, banyo ve sürekli kullanılan koridorlar için hala en mantıklı seçeneklerden biri sayılıyor.

Değişen tek şey görünüm. Büyük, düz renkli ve parlak karoların yerini mat yüzeyli, doğal taş dokulu modeller alıyor. Parlak yüzeyler hem ayak izini hemen belli ediyor hem de ıslakken kaygan olabiliyor. Seramiğin tek dezavantajı ise döşemenin daha fazla işçilik ve zaman istemesi.

Meşe kabuğundan elde edilen mantar zemin evi sessizleştiriyor

Meşe kabuğundan elde edilen mantar zemin evi sessizleştiriyor

Şişe tıpasından tanıdığımız mantar, zeminde de giderek daha sık karşımıza çıkıyor. Mantar meşesinin kabuğundan elde edildiği için ağaç kesilmeden üretilebiliyor; kabuk birkaç yılda bir kendini yeniliyor. Lisa Sternfeld de mantarı yenilenebilir, doğal olarak antimikrobiyal ve ayağa sıcak gelen bir malzeme olarak tarif ediyor.

Mantar zeminin en sevilen yanı sesi ve ısıyı tutması. Alt kat komşusunu ayak sesinden kurtarmak isteyenler ya da kışın soğuk zeminden şikayet edenler için iyi bir çözüm. Neme ve küfe karşı da doğal bir direnci var. Yine de yüzeyindeki koruyucu katın 3 ila 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Gerçek ahşap isteyenler üç katmanlı parkeye yöneliyor

Gerçek ahşap isteyenler üç katmanlı parkeye yöneliyor

Ahşabın sıcaklığından vazgeçemeyenler için yeni gözde üç katmanlı parke. Üst katmanı gerçek ahşaptan oluşan bu parkeler, masif ahşaba göre nem ve sıcaklık değişiminde çok daha az eğilip bükülüyor. Yıllar içinde çizildiğinde birkaç kez zımparalanıp yenilenebilmesi de laminata karşı en büyük avantajı. Döşeme şekli olarak ise balıksırtı desen yeniden moda.

Bambu parke de bu grupta anılıyor. Salon ve yatak odasına sıcak, doğal bir hava katıyor. Ancak suyla temas ettiğinde şekil değiştirebildiği için mutfak ve banyo gibi ıslak alanlarda önerilmiyor.

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Hangi odaya hangi zemin yakışıyor?

Hangi odaya hangi zemin yakışıyor?

Uzmanların ortak tavsiyesi, bütün evi tek bir malzemeyle döşemek yerine her odayı kendi ihtiyacına göre düşünmek. Mutfak, banyo ve giriş gibi suyla ve yoğun trafikle karşılaşan alanlarda vinil ya da seramik öne çıkıyor. Salon ve yatak odasında ise bütçeye göre üç katmanlı parke, bambu ya da mantar tercih edilebiliyor.

Çocuk odası, çalışma odası gibi sessizliğin ve sıcaklığın önemli olduğu yerlerde mantar zemin öne çıkıyor. Uzun yıllar dokunmadan kullanmak isteyenler için ise zımparalanabilen üç katmanlı parke daha akıllıca bir yatırım. Bütçesi kısıtlı olanlar için iyi kalite bir laminat hala kurtarıcı olabilir; önemli olan onu doğru odaya döşemek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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