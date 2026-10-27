Evlerdeki Laminat Parkeler Tarih Oluyor: İç Mimarlar Artık Bu Zeminleri Öneriyor

Bir dönem modern evin simgesi sayılan gri tonlu laminat parkeler, iç mimarların listesinde artık 'eskimiş' tarafta duruyor. Uzmanlara göre bu soğuk renkler gün ışığını emiyor, odayı olduğundan küçük ve donuk gösteriyor. Yerine bal rengi, doğal meşe ve ceviz gibi sıcak ahşap tonları tercih ediliyor.

İşin bir de sağlık boyutu var. Zehirsiz ve sürdürülebilir iç mekanlar üzerine çalışan iç mimar Lisa Sternfeld, malzemelerin sağlığımıza etkisi daha çok konuşuldukça insanların vinil ve laminattan uzaklaşmaya devam edeceğini düşünüyor. Bunun bir nedeni, bazı ucuz kaplamalarda kullanılan kimyasalların zamanla ev havasına karışabilmesi. Bu yüzden yeni zemin seçerken yalnızca görüntüye değil, ürünün içeriğine ve sertifikasına bakmak da önem kazanıyor.