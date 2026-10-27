Evlerdeki Laminat Parkeler Tarih Oluyor: İç Mimarlar Artık Bu Zeminleri Öneriyor
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Son yirmi yılda neredeyse her yeni evin salonuna döşenen laminat parke, artık eski gözdesi değil. Ucuz, hızlı döşenen ve temizliği kolay bu kaplamanın yerini, hem daha uzun ömürlü hem de daha doğal görünen malzemeler alıyor. İç mimarlara göre değişimin arkasında yalnızca moda yok; zeminin evin havasını ve sağlığını nasıl etkilediği de artık hesaba katılıyor. Peki tadilat planlayanlar laminat yerine ne seçmeli?
Kaynak: Martha Stewart
Soğuk gri laminat zeminler gözden düşüyor
Mutfak ve banyo için ilk adres vinil kaplama
Seramik karo hala en dayanıklı seçeneklerden biri
Meşe kabuğundan elde edilen mantar zemin evi sessizleştiriyor
Gerçek ahşap isteyenler üç katmanlı parkeye yöneliyor
Hangi odaya hangi zemin yakışıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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