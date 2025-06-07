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Evinizin Uzun Süre Dağılmaması İçin 12 Öneri

etiket Evinizin Uzun Süre Dağılmaması İçin 12 Öneri

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 12:32

Evi toplamak saatlerimizi alırken dağılması yalnızca birkaç dakika sürüyor. Eğer sürekli evi toplamak zorunda kalmaktan yorulduysanız işinizi kolaylaştıracak birkaç püf noktayı sizin için derlediki. İşte, evinizin uzun süre düzenli kalmasını sağlayacak 12 pratik öneri!

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1. Her eşyanın bir yeri olsun.

Eşyaların belirli bir yeri yoksa evdeki düzenin bozulması kaçınılmaz! Öyle ki, bir koltuğun üzerine bir masa köşesine giden eşyanızı günün sonunda bambaşka bir odada dahi bulabilirsiniz. Ama her şeyin net bir yeri olursa işiniz bittiğinde eşyayı yerine koymak bir alışkanlık haline geleceğinden hem etraf dağılmaz hem de bu düzen size zaman kazandırır.

2. Günlük 10 dakikalık bir rutin oluşturun.

Evi baştan aşağı toplamak gözünüzde büyüyorsa her gün sadece 10 dakika ayırmayı deneyebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra ya da yatmadan önce evin içinde şöyle bir tur atın: Ortaya bırakılmış çorap, masada unutulmuş fincan, sehpada duran kitap… Hepsini yerine koyun. Böylelikle temizlik yapıyor gibi hissetmeden evinizde düzen sağlayabilirsiniz.

3. Evin giriş alanını düzenleyin.

Eve girerken montu sandalyeye, anahtarı sehpaya, çantayı da yere bıraktığınız anda ilk dağınıklık başlamış oluyor. O yüzden giriş alanına işlevsel bir düzen kurmak şart. Askılıklar, küçük sepetler, ayakkabılık ve anahtar için bir kanca olabilir. Bu alanı ne kadar derli toplu tutarsanız eve adım attığınızda sizi karşılayan ilk manzara da o kadar düzenli olur.

4. Gereksiz eşyalardan kurtulun.

Evinizde ne kadar az eşya varsa dağınıklık da o kadar az olur. Kullanmadığınız mutfak aletleri, yıllardır giyilmeyen kıyafetler, “Belki lazım olur.” diye saklanan kırık objeler… Hepsi fazladan kalabalık yaratıyor. Bu yüzden ara ara dolaplarınızı gözden geçirip ihtiyacınız olmayanları bağışlamayı ya da elden çıkarayı deneyebilirsiniz.

5. Her odaya küçüklü büyüklü sepetler koyun.

Günlük hayatta sürekli elimizin altında olan şarj aleti, toka, not defteri ve uzaktan kumanda gibi küçük ya da televizyon battaniyesi ve terlik gibi eşyalar var. Bunlar ortalıkta gezdikçe ev ister istemez dağınık görünüyor. Bunun önüne geçmek için her odaya dekoratif bir sepet yerleştirerek dağınıklıkları kolayca kontrol altına alabilirsiniz.

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6. Yatmadan önce 5 dakika da olsa odalarda dağınıklık olup olmadığını kontrol edin.

Günün sonunda yorgun olabilirsiniz ama yatmadan hemen önce yapacağınız kısa bir toparlama ile sabahlara bambaşka başlayabilirsiniz. Mutfakta bulaşık kaldı mı, salonun ortasında oyuncak ya da kitap var mı, masanın üstü kalabalık mı? Hepsine şöyle bir göz atın ve birkaç dakikada halledin. Sabah kalktığınızda düzenli bir evle karşılaşmak eminiz ki gününüzün daha iyi başlamasını sağlayacak!

7. Düzenli olarak temizlik takvimi oluşturun.

Eğer temizlik işlerini kafanıza göre yapıyorsanız bazen bazı alanlar gözden kaçabilir ya da işler birikince daha çok zaman alabilir. Bunun yerine haftalık veya aylık küçük bir temizlik takvimi oluşturun. Örneğin pazartesi toz alma, salı yerleri silme, cuma çarşaf değiştirme gibi… Böylece evde hiçbir iş birikmez ve siz de sürekli temizlik yapmak zorunda kalmazsınız.

8. Açık rafları sade tutmaya çalışın.

Raflarınız açık ve doluysa ev her zaman biraz dağınık görünür. Çünkü görsel karmaşa fark etmeseniz de zihinsel olarak bir yorgunluk yaratır. Ayrıca ev temizliğinde de çok fazla zamanınızı alır. Bu yüzden açık raflarda sadece gerçekten sevdiğiniz, işlevsel ya da dekoratif olan birkaç parçayı bırakın. Geri kalanlarıysa dolaba, kutuya veya başka bir yere kaldırın.

9. Giysi dolabınızı mevsime göre düzenleyin.

Dolabınızda yazlık, kışlık ve mevsimlik kıyafetler bir arada duruyorsa hem aradığınızı bulmak zorlaşır hem de gardırobunuz daha kalabalık görünür. Bunun yerine sadece içinde bulunduğunuz mevsime uygun kıyafetleri ön planda tutun. Diğerlerini vakumlu poşetlerde ya da kutularda saklayabilirsiniz. Böylece her sabah ne giyeceğim stresinden bile kurtulabilirsiniz.

10. Masaların üstünü boş tutmaya çalışın.

Masanın üstünde biriken her şey, evin daha karışık görünmesine sebep olur. Çalışma masası, yemek masası ve sehpanın üzerinde sadece gerekli ve sade birkaç eşyayı bulundurursanız ortamınız hemen ferahlar. Masaları mümkün olduğunca boş bırakmak, sadece evin genel havasını daha düzenli göstermez temizliği de kolaylaşır!

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11. Çocuklarınıza ve eşinize ufak görevler verin.

Evin düzeni tek bir kişinin omuzlarına yüklenmemeli. Eğer evde birden fazla kişi yaşıyorsa herkesin küçük de olsa rutin bir sorumluluğu olmalı. Çocuklar oyuncaklarını toplasın, eşiniz bulaşıkları yerleştirsin, biri çöpü çıkarsın… Bu iş bölümü hem sizin üzerinizdeki yükü azaltır hem de herkesin düzen konusunda daha bilinçli olmasını sağlar.

12. Eşyalarınızı koli koli depolamayın.

Göz önünde durmasın diye kutulara ve kolilere doldurduğumuz şeyler aslında orada öylece unutuluyor. Eğer bir eşya kolide aylarca duruyorsa muhtemelen ona gerçekten ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden sık sık bu kutuları gözden geçirip neyi tutup neyi elden çıkaracağınızı belirleyin. Böylece evde gereksiz yığınlar yerine gün içinde vakit geçirebileceğiniz kullanışlı bir alan yaratabilirsiniz.

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