Evinizin Uzun Süre Dağılmaması İçin 12 Öneri
Evi toplamak saatlerimizi alırken dağılması yalnızca birkaç dakika sürüyor. Eğer sürekli evi toplamak zorunda kalmaktan yorulduysanız işinizi kolaylaştıracak birkaç püf noktayı sizin için derlediki. İşte, evinizin uzun süre düzenli kalmasını sağlayacak 12 pratik öneri!
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1. Her eşyanın bir yeri olsun.
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2. Günlük 10 dakikalık bir rutin oluşturun.
3. Evin giriş alanını düzenleyin.
4. Gereksiz eşyalardan kurtulun.
5. Her odaya küçüklü büyüklü sepetler koyun.
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6. Yatmadan önce 5 dakika da olsa odalarda dağınıklık olup olmadığını kontrol edin.
7. Düzenli olarak temizlik takvimi oluşturun.
8. Açık rafları sade tutmaya çalışın.
9. Giysi dolabınızı mevsime göre düzenleyin.
10. Masaların üstünü boş tutmaya çalışın.
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11. Çocuklarınıza ve eşinize ufak görevler verin.
12. Eşyalarınızı koli koli depolamayın.
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