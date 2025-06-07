Evinizin Uzun Süre Dağılmaması İçin 12 Öneri

Eşyaların belirli bir yeri yoksa evdeki düzenin bozulması kaçınılmaz! Öyle ki, bir koltuğun üzerine bir masa köşesine giden eşyanızı günün sonunda bambaşka bir odada dahi bulabilirsiniz. Ama her şeyin net bir yeri olursa işiniz bittiğinde eşyayı yerine koymak bir alışkanlık haline geleceğinden hem etraf dağılmaz hem de bu düzen size zaman kazandırır.