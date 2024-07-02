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Evet/Hayır Testine Göre Senin İlişki Anlayışın Ne?

Evet/Hayır Testine Göre Senin İlişki Anlayışın Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 11:01

Hepimizin ilişki anlayışı birbirinden farklıdır. Bakalım bu teste göre senin ilişki anlayışın ne?

Hadi başlayalım!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sağlıklı bir ilişkin var mı?

4. Sevgilinin telefonunu karıştırır mısın?

5. Sevgilini arkadaşlarınla tanıştırır mısın?

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6. İlişkinde sürekli tartışmalar yaşar mısın?

7. İlişkinde özel günler kutlanır mı?

8. İlişkide çok kıskanç mısın?

9. Sevgilinle çok sık vakit geçirir misin?

10. İlişkinde sorunları kolayca çözebilir misin?

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Senin romantik bir ilişki anlayışın var!

Senin romantik bir ilişki anlayışın var!

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir romantik ilişki insanısın. Sen ilişkide nasıl davranman gerektiğini gerçekten çok iyi biliyorsun. Senin ilişkiden beklentin karşılıklı saygı, sevgi ve sağlıklı olması. İlişkide ilgi görmeye ve göstermeye bayılıyorsun. Sevgi sözcükleri senin için ilişkinin adeta yapı taşı. Senin için bağlılık ve güven olmazsa olmaz. Sevgilinle vakit geçirmek, yeni hobiler edinmek ve onunla yaptığın her şey senin için çok özel. Beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun diyebilirim. İlişkilerindeki tutkun ve ilgin sayesinde partnerin seninle olduğu için kendini çok şanslı hissediyor. Evet bunlar çok güzel ama unutma ki sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki için kendine de vakit ayırmayı ihmal etme. Sağlıklı bir ilişkinin sırrı biraz da bu!

Senin toksik bir ilişki anlayışın var!

Senin toksik bir ilişki anlayışın var!

Senin için ilişkide sevgiden sonra kesinlikle toksiklik geliyor. Sen tam bir kaos insanısın. Bu özelliğin ilişkinizin daha dinamik ve tutkulu olmasını sağlıyor .İlişki içinde zaman zaman tartışmalar ve anlaşmazlıklar olsa da önemli olan günün sonunda bu sorunları çözebilmek . Ve sen bunu başarıyorsun. Güven bir ilişkinin, temel taşlarından biri olup kıskançlık duygularınızı yatıştırmanın yollarından biridir. Kısaca kıskançlığın ilişkinizi yıpratmaması için daha fazla iletişim kurmayı denemelisiniz. Önemli olan bu toksikliğin senin ve partnerin için zarar verici ve sağlıksız seviyeye gelmemesi. Sonuçta küçük tartışmalar ilişkinin tuzu biberi. Önemli olan ilişkide sizin mutluluğunuz. Çözülemeyecek sorun yoktur!

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