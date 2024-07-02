Evet/Hayır Testine Göre Senin İlişki Anlayışın Ne?
Evet/Hayır Testine Göre Senin İlişki Anlayışın Ne?
Hepimizin ilişki anlayışı birbirinden farklıdır. Bakalım bu teste göre senin ilişki anlayışın ne?
Hadi başlayalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sağlıklı bir ilişkin var mı?
4. Sevgilinin telefonunu karıştırır mısın?
5. Sevgilini arkadaşlarınla tanıştırır mısın?
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6. İlişkinde sürekli tartışmalar yaşar mısın?
7. İlişkinde özel günler kutlanır mı?
8. İlişkide çok kıskanç mısın?
9. Sevgilinle çok sık vakit geçirir misin?
10. İlişkinde sorunları kolayca çözebilir misin?
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Senin romantik bir ilişki anlayışın var!
Senin toksik bir ilişki anlayışın var!
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