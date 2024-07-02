Evet/Hayır Testine Göre Senin İlişki Anlayışın Ne?

Verdiğin cevaplara göre sen tam bir romantik ilişki insanısın. Sen ilişkide nasıl davranman gerektiğini gerçekten çok iyi biliyorsun. Senin ilişkiden beklentin karşılıklı saygı, sevgi ve sağlıklı olması. İlişkide ilgi görmeye ve göstermeye bayılıyorsun. Sevgi sözcükleri senin için ilişkinin adeta yapı taşı. Senin için bağlılık ve güven olmazsa olmaz. Sevgilinle vakit geçirmek, yeni hobiler edinmek ve onunla yaptığın her şey senin için çok özel. Beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun diyebilirim. İlişkilerindeki tutkun ve ilgin sayesinde partnerin seninle olduğu için kendini çok şanslı hissediyor. Evet bunlar çok güzel ama unutma ki sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki için kendine de vakit ayırmayı ihmal etme. Sağlıklı bir ilişkinin sırrı biraz da bu!