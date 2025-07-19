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Evet/Hayır Testine Göre Sen Sadık mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Sadık mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 16:02

Sadakat, bir ilişkide en çok aranan ama en zor korunan değerlerden biri. Kimileri için sadakat olmazsa olmazdır, kimileri ise duygusal bağlılıkla fiziksel bağlılığı birbirinden ayırır. Peki sen? Gerçekten sadık biri misin, yoksa sınırlar biraz esneyebilir mi?

Hadi teste!

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1. Flört döneminde biriyle konuşurken aynı anda başka kişilerle de konuşur musun?

2. Fiziksel sadakatsizlik kadar duygusal sadakatsizliğin de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor musun?

3. Sevgilinin telefonunu gizlice karıştırır mısın?

4. Sevgilin sana bir sırrını anlatsa saklar mısın?

5. Daha önce biriyle birlikteyken başka birinden hoşlandığın oldu mu?

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6. İlişkin kötü gitse bile partnerine zarar vermemek için elinden geleni yapar mısın?

7. Duygusal olarak sıkıldığında çözüm olarak yeni birini aramayı düşündüğün oldu mu?

8. İlişkide kaçamak yapmayı masum bulduğun zamanlar oldu mu?

9. Sevgilimin haberi olmazsa sorun yok düşüncesine katıldığın oldu mu?

10. Biriyle birlikteyken "Acaba daha iyisi var mıdır?" diye düşündüğün oldu mu?

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Sen gerçekten sadıksın!

Aşkı ve ilişkileri anlamak, her zaman karmaşık bir süreç olmuştur. Ancak senin için sadakat, bu karmaşık sürecin en basit ve en önemli parçasıdır. Senin gözlerinde sadakat, sadece fiziksel bir bağlılık değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir bağlılık gerektirir. Bir ilişkiye başladığında, tüm benliğinle orada olur, kalbin ve zihnin tamamen partnerine adanmıştır. Bu, senin için bir seçim değil, bir gereklilik, bir yaşam biçimidir. İlişkilerin, emek verilmesi gereken değerli birer yatırım olduğuna inanırsın. Onları bir çiçek gibi sulayıp büyütür, gelişmelerini izler, onlara sevgi ve özenle bakarsın. Güven, senin ilişkilerindeki temel taştır. Onun üzerine her şeyi inşa eder, onu korur ve kollar, onunla ilişkini güçlendirirsin. Güvenin olmadığı bir ilişkinin, gerçek bir ilişki olamayacağını düşünürsün. Seninle birlikte olan partnerin, senin gibi birini bulduğu için gerçekten çok şanslıdır. Seninle birlikte, ilişkilerin ne kadar derin ve anlamlı olabileceğini, sadakatin ve güvenin ne kadar değerli olduğunu öğrenir. Seninle birlikte, aşkın ve bağlılığın gerçek anlamını keşfeder. Ve bu keşif, onun için hayatı değiştiren bir deneyim olur.

Sen sadık değilsin!

Haydi, şimdi biraz samimi olalım: Sadakat, belki de senin için biraz fazla kuralcı, belki de biraz fazla sınırlayıcı bir kavram olabilir. Kim bilir, belki de sen özgürlüğüne aşırı derecede düşkünsün. Ya da belki de birine tamamen bağlanmak, senin için biraz zorluk taşıyor. Bu durumlar tamamen anlaşılabilir ve doğal. Ancak, burada unutulmaması gereken bir nokta var ki o da; her ilişkinin temelinde güvenin yattığıdır. Bu güven, ilişkinin başlangıcında olduğu gibi, sonunda da olmazsa olmazdır. İlişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu güvenin var olması şart. Bu nedenle, belki de sadakat kavramına biraz daha farklı bir açıdan bakmayı denemelisin. Çünkü sadakat, aslında bir ilişkideki güvenin en önemli göstergelerinden biridir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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