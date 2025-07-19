Evet/Hayır Testine Göre Sen Sadık mısın?
Sadakat, bir ilişkide en çok aranan ama en zor korunan değerlerden biri. Kimileri için sadakat olmazsa olmazdır, kimileri ise duygusal bağlılıkla fiziksel bağlılığı birbirinden ayırır. Peki sen? Gerçekten sadık biri misin, yoksa sınırlar biraz esneyebilir mi?
Hadi teste!
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1. Flört döneminde biriyle konuşurken aynı anda başka kişilerle de konuşur musun?
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2. Fiziksel sadakatsizlik kadar duygusal sadakatsizliğin de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor musun?
3. Sevgilinin telefonunu gizlice karıştırır mısın?
4. Sevgilin sana bir sırrını anlatsa saklar mısın?
5. Daha önce biriyle birlikteyken başka birinden hoşlandığın oldu mu?
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6. İlişkin kötü gitse bile partnerine zarar vermemek için elinden geleni yapar mısın?
7. Duygusal olarak sıkıldığında çözüm olarak yeni birini aramayı düşündüğün oldu mu?
8. İlişkide kaçamak yapmayı masum bulduğun zamanlar oldu mu?
9. Sevgilimin haberi olmazsa sorun yok düşüncesine katıldığın oldu mu?
10. Biriyle birlikteyken "Acaba daha iyisi var mıdır?" diye düşündüğün oldu mu?
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Sen gerçekten sadıksın!
Sen sadık değilsin!
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