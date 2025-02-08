Evet/Hayır Testine Göre Sen Onun Neyisin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Onun Neyisin?
İlişkiler bazen karmaşık olabilir. Arkadaş mısınız, sevgili mi olacaksınız, yoksa onun için 'sadece bir arkadaş' mısınız? Bunu anlamak bazen çok zor olabilir. Testi çöz ve cevabını öğren!
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1. Onunla sık sık mesajlaşıyor musunuz?
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2. Birlikte vakit geçirmek için özel planlar yapıyor mu?
3. Sosyal medya hesaplarında seninle ilgili paylaşım yapıyor mu?
4. Başka insanlarla ilgili duygusal konuları sizinle konuşuyor mu?
5. Sizi ailesiyle ya da arkadaşlarıyla tanıştırdı mı?
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6. Planları iptal ettiğinde, hemen telafi etmeye çalışıyor mu?
7. Onunla baş başa vakit geçirdiğinizde ortamda romantik bir hava oluyor mu?
8. Her koşulda yanında oluyor mu?
9. Aranızda daha önce sevgililik hakkında espriler ya da imalar oldu mu?
10. Sizi kıskandığını belli ettiği anlar oldu mu?
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Sen onun için çok önemli birisin!
Sen onun için sadece arkadaşsın!
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