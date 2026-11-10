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Evdeki Nemi ve Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor: Bir Köşeye Koymak Yetiyor

Evdeki Nemi ve Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor: Bir Köşeye Koymak Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 18:37
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Banyo ve dolap gibi havasız alanlarda biriken nem, zamanla yoğuşmaya ve küfe yol açabiliyor. Kaya tuzu ve karbonat, bu alanlarda nem alma cihazına ucuz bir alternatif olarak öneriliyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Kaya tuzu havadaki nemi çekiyor ve doyduğu noktada topaklanmaya başlıyor.

Kaya tuzu havadaki nemi çekiyor ve doyduğu noktada topaklanmaya başlıyor.

Bir kase ya da kova kaya tuzuyla doldurulup nemli alana bırakılıyor. Tuz zamanla havadaki suyu emdiği için kabın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Topaklanan tuz ya yenisiyle değiştiriliyor ya da fırında düşük ısıda kurutularak yeniden kullanılıyor. Kaya tuzu, daha geniş alanlar için de uygun bir seçenek olarak gösteriliyor.

Karbonat ise hafif nem sorunu olan küçük alanlarda daha çok işe yarıyor.

Karbonat ise hafif nem sorunu olan küçük alanlarda daha çok işe yarıyor.

Karbonat nemle birlikte kötü kokuları da çekiyor. Bunun için kâse, tepsi ya da fırın kabı gibi sığ ve açık bir kaba yaklaşık 240-480 mililitre karbonat ince bir tabaka halinde dökülüyor.

Kap dolap, banyo ya da nem sorunu olan küçük bir köşeye yerleştiriliyor. Karbonatın birkaç günde bir karıştırılması, topaklandığında ise yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Bu süre genellikle bir ila iki hafta arasında değişiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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