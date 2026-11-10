Evdeki Nemi ve Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor: Bir Köşeye Koymak Yetiyor
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Kaya tuzu havadaki nemi çekiyor ve doyduğu noktada topaklanmaya başlıyor.
Karbonat ise hafif nem sorunu olan küçük alanlarda daha çok işe yarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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