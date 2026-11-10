Evdeki Nemi ve Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor: Bir Köşeye Koymak Yetiyor

Bir kase ya da kova kaya tuzuyla doldurulup nemli alana bırakılıyor. Tuz zamanla havadaki suyu emdiği için kabın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Topaklanan tuz ya yenisiyle değiştiriliyor ya da fırında düşük ısıda kurutularak yeniden kullanılıyor. Kaya tuzu, daha geniş alanlar için de uygun bir seçenek olarak gösteriliyor.