Evde Çok Vakit Geçirenlerin Bilmesi Gereken 11 Konforlu Tüyo
Evden çalışanlar, uzun bir izin yapanlar ya da basitçe “ev kuşu” olanlar buraya! Evde geçen zamanı daha konforlu ve keyifli hale getirmek sandığınız kadar zor değil. İşte her köşeyi bir konfor alanına dönüştürecek tüyolar! 👇
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1. Çalışma alanınıza küçük bir bitki ekleyin!
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2. Işıklandırmayı akıllıca kullanın!
3. Konforlu bir ev terliği edinin!
4. Yaşam alanınızı kokularla zenginleştirin!
5. Kendinize rahat bir köşe yaratın!
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6. Ses yalıtımını iyileştirin!
7. Kendinize günlük ritüeller hazırlayın!
8. Rahat bir koltuk veya sandalyenin önemi!
9. Odaları düzenli olarak havalandırın!
10. Banyo günlerinde kendinizi şımartın!
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11. Bazı anlarda dijital detoks yapın!
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