Evde Çok Vakit Geçirenlerin Bilmesi Gereken 11 Konforlu Tüyo

'Benim zaten ev terliğim var.' diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama daha konforlu bir şey istemez misiniz? Ayaklarınızı sıcacık tutacak, yumuşacık bir terlik... Sert tabanlı, ayağı saran modeller hem şık hem rahat bir seçenek olabilir. Bir kere alışınca, terliksiz gezmek istemeyeceksiniz!