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Evcil Hayvan Yas Uzmanı Köpeğinizin Yürek Parçalayıcı Son Anlarıyla Nasıl Başa Çıkacağınızı Anlattı

Evcil Hayvan Yas Uzmanı Köpeğinizin Yürek Parçalayıcı Son Anlarıyla Nasıl Başa Çıkacağınızı Anlattı

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 17:06

Evcil hayvan yas danışmanı Kirsty Godsell, son on yılda yüzlerce hayvan sahibine yaslarında destek oldu ve bir evcil hayvanı kaybetmenin bir insan arkadaşını kaybetmek kadar acı verici olabileceğine inanıyor. Ancak bu süreçte kaybı daha katlanılabilir hale getirmek için yapabileceğimiz şeyler de var. İçeriğimizde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Umarız faydası olur...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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Kirsty, diğer dört veteriner uzmanla birlikte, ülke çapında yas tutan evcil hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla Evcil Hayvan Yas Danışmanları Derneği'ni (APBC) kurdu.

Kirsty, diğer dört veteriner uzmanla birlikte, ülke çapında yas tutan evcil hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla Evcil Hayvan Yas Danışmanları Derneği'ni (APBC) kurdu.

Birleşik Krallık'ta türünün ilk örneği olan dernek, evcil hayvan kaybı tabusunu yıkmayı ve uzman danışmanlardan oluşan bir rehberle sektörü düzenlemeyi amaçlıyor.

Kirsty, evcil hayvan kaybının halının altına süpürüldüğüne ve bazı sahiplerin kayıp yaşadıktan sonra uzman desteğine ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Mirror'a şunları söyledi:

Kirsty, evcil hayvan kaybının halının altına süpürüldüğüne ve bazı sahiplerin kayıp yaşadıktan sonra uzman desteğine ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Mirror'a şunları söyledi:

'Genel olarak toplumun evcil hayvan yaslarını ciddiye aldığını düşünmüyorum. Bu kesinlikle hala tabu bir konu ve insanlar bunu yaşamadıkça anlamadıklarını ya da ilişki kuracak duygusal kaynaklara sahip olmadıklarını görüyorsunuz.'

Evcil hayvanlarının yaşamlarının sonuna yaklaştığını düşünen sahiplerine tavsiyelerini paylaşan Kirsty şunları söyledi:

Evcil hayvanlarının yaşamlarının sonuna yaklaştığını düşünen sahiplerine tavsiyelerini paylaşan Kirsty şunları söyledi:

'Her zaman evcil hayvanınızın günlük aktivitelerini birden 10'a kadar not etmenizi öneririm. Eğer aşırı yemek düşkünüyse, yemek yememeye mi başlıyor? Eğer artık yemekten zevk almıyorlarsa, üç ya da dört.

"Yürüyüşe çıkmayı, oyuncaklarıyla oynamayı, büyükannelerini ziyaret etmeyi vs. sevip sevmediklerini işaretleyebilirsiniz. Haftalar veya aylar boyunca, bu sayıların düştüğünü fiziksel olarak görebilirsiniz."

"Yürüyüşe çıkmayı, oyuncaklarıyla oynamayı, büyükannelerini ziyaret etmeyi vs. sevip sevmediklerini işaretleyebilirsiniz. Haftalar veya aylar boyunca, bu sayıların düştüğünü fiziksel olarak görebilirsiniz."

'Bazen insanlar veterinerleriyle yaşam kalitesi üzerine konuşmadan önce evcil hayvanlarının yaşam kalitesinin düştüğüne dair somut kanıtlar görmeye ihtiyaç duyarlar.'

Kirsty şunları ekledi: "Evcil hayvanınızı tanıyorsanız ve ailenizin bir parçasıysa, hayattan zevk almadıklarını ve günlük işlerin onlar için zorlaştığını görebilirsiniz. Belki ağrıları vardır ya da daha fazla uyuyorlardır."

Kirsty şunları ekledi: "Evcil hayvanınızı tanıyorsanız ve ailenizin bir parçasıysa, hayattan zevk almadıklarını ve günlük işlerin onlar için zorlaştığını görebilirsiniz. Belki ağrıları vardır ya da daha fazla uyuyorlardır."

'Her zaman bir profesyonelle konuşmanızı öneririm. Onlar evcil hayvanınız için en iyisini sağlamak için oradadır ve size asla yalan söylemezler.'

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Evcil hayvanınız öldükten sonra, onun anısını canlı tutmak sizin için önemli olabilir. Kirsty, "Evin etrafına çok sayıda fotoğraf koymanızı ya da anıt ağaçlar dikmenizi tavsiye ederim" diyor.

Evcil hayvanınız öldükten sonra, onun anısını canlı tutmak sizin için önemli olabilir. Kirsty, "Evin etrafına çok sayıda fotoğraf koymanızı ya da anıt ağaçlar dikmenizi tavsiye ederim" diyor.

'Güllerin çeşitli isimleri vardır ve genellikle evcil hayvanınızla aynı ya da benzer bir isim bulabilirsiniz. Birçok müşterim köpeklerinin su kabını sukulent bir saksıya dönüştürmeyi seviyor.'

Kirsy, yetişkin evcil hayvan sahiplerini, yas tutarken ailelerinin genç üyelerini unutmamaları konusunda uyardı. Şöyle dedi: "İnsanlar genellikle gençlerin yasla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini varsayarlar. Genç yetişkinler ve beş ila 10 yaş arasındaki çocuklar mücadele edebilir ve bu bir çekirdek anı haline gelebilir."

Kirsy, yetişkin evcil hayvan sahiplerini, yas tutarken ailelerinin genç üyelerini unutmamaları konusunda uyardı. Şöyle dedi: "İnsanlar genellikle gençlerin yasla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini varsayarlar. Genç yetişkinler ve beş ila 10 yaş arasındaki çocuklar mücadele edebilir ve bu bir çekirdek anı haline gelebilir."

Kirsty sözlerine şöyle devam etti: 'Bazı insanlar kederle çok daha iyi başa çıkabilirken, bazıları da özellikle destek hayvanları gibi evcil hayvanları hayatlarının ayrılmaz bir parçasıysa ya da travmatik bir evcil hayvan kaybı yaşamışlarsa biraz rehberliğe ihtiyaç duyarlar.' Gereken rehberlik her bir birey için özel olarak takip edilmelidir.'

İçeriğimiz bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin!👇

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