Evcil Hayvan Yas Uzmanı Köpeğinizin Yürek Parçalayıcı Son Anlarıyla Nasıl Başa Çıkacağınızı Anlattı

Kirsty sözlerine şöyle devam etti: 'Bazı insanlar kederle çok daha iyi başa çıkabilirken, bazıları da özellikle destek hayvanları gibi evcil hayvanları hayatlarının ayrılmaz bir parçasıysa ya da travmatik bir evcil hayvan kaybı yaşamışlarsa biraz rehberliğe ihtiyaç duyarlar.' Gereken rehberlik her bir birey için özel olarak takip edilmelidir.'

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