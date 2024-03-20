Evcil Hayvan Yas Uzmanı Köpeğinizin Yürek Parçalayıcı Son Anlarıyla Nasıl Başa Çıkacağınızı Anlattı
Evcil Hayvan Yas Uzmanı Köpeğinizin Yürek Parçalayıcı Son Anlarıyla Nasıl Başa Çıkacağınızı Anlattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Evcil hayvan yas danışmanı Kirsty Godsell, son on yılda yüzlerce hayvan sahibine yaslarında destek oldu ve bir evcil hayvanı kaybetmenin bir insan arkadaşını kaybetmek kadar acı verici olabileceğine inanıyor. Ancak bu süreçte kaybı daha katlanılabilir hale getirmek için yapabileceğimiz şeyler de var. İçeriğimizde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Umarız faydası olur...
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Kirsty, diğer dört veteriner uzmanla birlikte, ülke çapında yas tutan evcil hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla Evcil Hayvan Yas Danışmanları Derneği'ni (APBC) kurdu.
Kirsty, evcil hayvan kaybının halının altına süpürüldüğüne ve bazı sahiplerin kayıp yaşadıktan sonra uzman desteğine ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Mirror'a şunları söyledi:
Evcil hayvanlarının yaşamlarının sonuna yaklaştığını düşünen sahiplerine tavsiyelerini paylaşan Kirsty şunları söyledi:
"Yürüyüşe çıkmayı, oyuncaklarıyla oynamayı, büyükannelerini ziyaret etmeyi vs. sevip sevmediklerini işaretleyebilirsiniz. Haftalar veya aylar boyunca, bu sayıların düştüğünü fiziksel olarak görebilirsiniz."
Kirsty şunları ekledi: "Evcil hayvanınızı tanıyorsanız ve ailenizin bir parçasıysa, hayattan zevk almadıklarını ve günlük işlerin onlar için zorlaştığını görebilirsiniz. Belki ağrıları vardır ya da daha fazla uyuyorlardır."
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Evcil hayvanınız öldükten sonra, onun anısını canlı tutmak sizin için önemli olabilir. Kirsty, "Evin etrafına çok sayıda fotoğraf koymanızı ya da anıt ağaçlar dikmenizi tavsiye ederim" diyor.
Kirsy, yetişkin evcil hayvan sahiplerini, yas tutarken ailelerinin genç üyelerini unutmamaları konusunda uyardı. Şöyle dedi: "İnsanlar genellikle gençlerin yasla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini varsayarlar. Genç yetişkinler ve beş ila 10 yaş arasındaki çocuklar mücadele edebilir ve bu bir çekirdek anı haline gelebilir."
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