Ev Yapımı VPN'den Reels Alternatiflerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ev Yapımı VPN'den Reels Alternatiflerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Cuma günü neşesini getirdik. Bakalım geçtiğimiz gün Twitter'da bizi en çok kimler güldürmüş?
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Başlayalım!
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Sonunda mantıklı biri...
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İyi alternartif...
Önlemimizi alalım da...
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Bile...
En kralı yaşandı.
İlginç bir bilgi.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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