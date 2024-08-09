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Ev Yapımı VPN'den Reels Alternatiflerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ev Yapımı VPN'den Reels Alternatiflerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.08.2024 - 18:49

Cuma günü neşesini getirdik. Bakalım geçtiğimiz gün Twitter'da bizi en çok kimler güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sonunda mantıklı biri...

Sonunda mantıklı biri...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İyi alternartif...

İyi alternartif...
twitter.com

Önlemimizi alalım da...

Önlemimizi alalım da...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bile...

Bile...
twitter.com

En kralı yaşandı.

En kralı yaşandı.
twitter.com

İlginç bir bilgi.

İlginç bir bilgi.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 🚀

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