Ev Alarak Vatandaş Olanlar Kâr Ederek Gidiyor: Türkiye, Yatırımla Vatandaşlıkta Başı Çekiyor
Ev Alarak Vatandaş Olanlar Kâr Ederek Gidiyor: Türkiye, Yatırımla Vatandaşlıkta Başı Çekiyor
'Altın vize' ya da 'altın pasaport' gibi isimlerle de anılan vatandaşlık ya da oturum izni almak için ülkelerin gayrimenkul alımı şartları son yıllarda çok gündemde. Türkiye'de de ev fiyatlarındaki artışla yeniden gözlerin çevrildiği uygulamada son gelişmeler yabancıların hem vatandaşlık alımını hem de satışla kar etmelerini de tartışmaların odağına taşıdı.
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Türkiye'de gayrimenkul satışıyla vatandaşlık verilmesi gündemdeyken, bazı ülkelerin bu uygulamadan vazgeçme nedenleri incelendi.
Yatırımcılar, yeni bir hayat, siyasi nedenler, ekonomik riskler ya da eğitim imkanlarından faydalanmak için "gayrimenkullu vatandaşlık" uygulamaların rağbet ediyor.
"Altın vize" ya da "altın pasaport" nedir?
London School of Economics'ten "Altın Pasaport: Milyonerler için Küresel Hareketlilik" kitabının yazarı Doç. Dr. Kristin Surak, "altın vize" veren yaklaşık 60 ülke olduğunu, yaklaşık 20 ülkenin yatırım yoluyla vatandaşlık sağladığını söylerken, şunları iletiyor: "Türkiye en çok vatandaşlık satan ülke."
Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de popüler destinasyonlar olurken, Saint Kitts, Dominika, Vanuatu, Grenada, Antigua ve Malta da altın pasaport ülkelerden.
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İngiltere, zenginlerin mal varlıklarını getirmeleri halinde oturum iznini 2022 yılında sona erdirirken, 2023'te İrlanda altın vizeyi, Portekiz de mülk alımıyla oturum iznini kaldırdı.
Türkiye, 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselttiği gayrimenkul satın alımıyla verdiği "altın pasaport" uygulamasını sürdürürken, son verilerde de vatandaşlık alımı sonrası ev satışına yönelenler ilgi çekti.
Yurttaşlık hakkı kazanıldıktan sonra, ev fiyatlarındaki yükselişi de kullanan yabancılar, evlerini yüksek fiyatlardan satarak kâra geçiyor.
Yabancıya gayrimenkul satışı 2021 ve 2022 yılların zirve yaparken, 2023'te önceki yıla göre yarı yarıya düşmüştü. 2022 yılında toplam konut satışlarının yüzde 4,5'i yabancılar yapılmıştı.
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yazık benim güzel ülkeme bedevi kuçuları doldurdular