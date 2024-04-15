Ev Alarak Vatandaş Olanlar Kâr Ederek Gidiyor: Türkiye, Yatırımla Vatandaşlıkta Başı Çekiyor

'Altın vize', büyük bir yatırım karşılığında bir ülkede verilen oturum, yaşama ya da çalışma hakkı olurken, ülkelere göre meblağlar değişiyor.

Panama'da bir konuta 100 bin dolarlık yatırım yeterli olurken, Lüksemburg 21,4 milyon dolarlık finans yatırımı kabul ediyor.

'Altın pasaport' da yine 'varlıklı' kişilere, vatandaşlık ve eşdeğer haklar sunan bir uygulama oluyor.