Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Euroleague'deki Temsilcilerimiz Play-off Serisindeki İlk Maçlarını Oynadı

Euroleague'deki Temsilcilerimiz Play-off Serisindeki İlk Maçlarını Oynadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 23:56

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de play-off heyecanı başladı. Adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk maçından galibiyet çıkarırken bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes parkeden mağlubiyetle ayrıldı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Beko, ilk maçta hata yapmadı

Fenerbahçe Beko, ilk maçta hata yapmadı

THY Euroleague Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Paris Basket'i 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Temsilcimizin en skorer isimi, 15 sayıyla Baldwin olurken, Paris Basket'te ise Hifi 21 sayı kaydetti. 

Serinin ikinci maçı, yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te  oynanacak.

Anadolu Efes, Yunanistan'da fırsatı kaçırdı

Anadolu Efes, Yunanistan'da fırsatı kaçırdı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olan Anadolu Efes, dördüncü çeyreğin son dakikalarında yaptığı kritik hatalarla mücadeleden 87-83 mağlup ayrıldı ve seride 1-0 geriye düştü. 

Serinin ikinci maçı, yine Panathiankos'un ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraflar, adını Final Four'a yazdıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın