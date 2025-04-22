Euroleague'deki Temsilcilerimiz Play-off Serisindeki İlk Maçlarını Oynadı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de play-off heyecanı başladı. Adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk maçından galibiyet çıkarırken bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes parkeden mağlubiyetle ayrıldı
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Fenerbahçe Beko, ilk maçta hata yapmadı
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Anadolu Efes, Yunanistan'da fırsatı kaçırdı
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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