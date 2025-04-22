Euroleague'deki Temsilcilerimiz Play-off Serisindeki İlk Maçlarını Oynadı

THY Euroleague Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Paris Basket'i 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Temsilcimizin en skorer isimi, 15 sayıyla Baldwin olurken, Paris Basket'te ise Hifi 21 sayı kaydetti.

Serinin ikinci maçı, yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.