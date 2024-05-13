Euro2024 Öncesi Kenan Yıldız’dan Kötü Haber: Milli Futbolcu Sakatlandı, Son Durumu Bekleniyor!
Euro2024 Öncesi Kenan Yıldız’dan Kötü Haber: Milli Futbolcu Sakatlandı, Son Durumu Bekleniyor!
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu omuzundan bir sakatlık yaşadı.
Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle pazartesi günü yapılan antrenmanda yer almadı.
Juventus, kupa finalinde 15 Mayıs'ta Atalanta ile karşılaşacak.
Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada forma giymesinin riskli olduğu ve durumunun salı günü yeniden değerlendirileceği belirtildi.
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İtalyan ekibinde bu sezon 29 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 1 asist yaptı
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