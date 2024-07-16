Euro 2024’ün Enlerini Senin Oylarınla Seçiyoruz!
Euro 2024’ün Enlerini Senin Oylarınla Seçiyoruz!
Euro 2024'ün nefes kesen yarı finalleri de geride kaldı ve şimdi büyük finali bekliyoruz! Bu turnuvada birbirinden yetenekli futbolcular, unutulmaz anlar ve inanılmaz maçlar izledik. Şimdi sıra sende! Oylarınla turnuvanın en iyilerini belirliyoruz! ⚽🎉
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1. Euro 2024'ün enlerini belirlemeye hazırsan testimize başlayalım! Sence Euro 2024'e damga vuran kaleci kimdi?
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2. Sence Euro 2024 'ün en sağlam defans oyuncusu hangisiydi?
3. Sence performansıyla Euro 2024'e damga vuran en iyi bek oyuncusu hangisiydi?
4. Sıra geldi Euro 2024'ün en iyi orta saha oyuncusuna! Senin tercihin hangisi?
5. Sence Euro 2024'te performansıyla öne çıkan ve yıldızı en çok parlayan kanat oyuncusu hangisiydi?
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6. Peki, Euro 2024'te rakip kalecilerin korkulu rüyası haline gelen en iyi forvet hangisiydi?
7. Gelelim hepimizi şaşırtan sürpriz performanslara! Sence Euro 2024'te en büyük hayal kırıklığı yaratan futbolcu hangisiydi?
8. Peki, sürpriz yükselişiyle bu turnuvaya damga vuran yıldız kim oldu? 😎
9. Şimdi sıra takım performanslarında! Sence Euro 2024'te en büyük hayal kırıklığı yaratan takım hangisiydi? 😲
10. Peki, gösterdiği üstün performansla Euro 2024'ün en sürpriz takımı diyebileceğimiz takım sence hangisiydi? 🥳
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11. Sence Euro 2024'te sıkıcı oyunuyla en tatsız takımı hangisiydi? 😅
12. Gelelim en güzel soruya! Sence oyunuyla futbolseverleri coşturan ve en heyecanlı futbolu oynayan takım hangisiydi? 🤩
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