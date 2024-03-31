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Etimesgut Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! Etimesgut'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Etimesgut Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! Etimesgut'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 22:09

Milyonların oy kullandığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla son buldu. Oy sayımı ise devam ediyor. Sayımlar sırasında büyükşehirler dışında bazı ilçeler de dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi de onlardan biri. Peki Etimesgut'ta son durum nasıl? Etimesgut'ta Hangi aday önde? Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Etimesgut 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Etimesgut 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Etimesgut 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Etimesgut'ta 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor. Peki, Etimesgut'ta hangi aday önde? Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Etimesgut Yerel Seçim sonucu 👇

Etimesgut'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Etimesgut'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 22.08 itibarıyla Etimesgut genelinde sandıkların yüzde 13,59'u açıldı.

Etimesgut'ta Hangi Aday Önde?

Etimesgut'ta Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Etimesgut genelinde sandıkların yüzde 13,59'u açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 50,03 oy oranıyla CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu önde. İşte, Etimesgut'ta son durum: 

  • CHP Erdal Beşikçioğlu: %55,26

  • MHP Enver Demirel: %33,82

  • YRP Abdulkadir Baloğlu: %2,89

Etimesgut'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Etimesgut'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Etimesgut Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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