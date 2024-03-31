Etimesgut Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! Etimesgut'ta Seçimleri Kim Kazandı?

Milyonların oy kullandığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla son buldu. Oy sayımı ise devam ediyor. Sayımlar sırasında büyükşehirler dışında bazı ilçeler de dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesi de onlardan biri. Peki Etimesgut'ta son durum nasıl? Etimesgut'ta Hangi aday önde? Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Etimesgut 31 Mart Seçim Sonuçları...