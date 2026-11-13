Eşref'in Akıl Hocası Belli Oldu: Eşref Tek Dizisine Katılan Ünlü İsim, Namık Rolünü Canlandıracak!
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek, çekimleri tüm hızıyla sürerken kadrosuna katılan yeni isimlerle gündemden düşmüyor. Dizinin son transferi, yıllardır ekranlarda güçlü karakterleriyle tanınan usta oyuncu Atsız Karaduman oldu. Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık'a hayat verecek. Aralık ayında ekrana gelmesi planlanan 8 bölümlük dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Atsız Karaduman, Zağanos Paşa'dan Turan Akgün'e uzanan rolleriyle yıllardır ekranın güçlü karakter oyuncuları arasında.
Eşref Tek'te Atsız Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık olarak güçlü ve kudretli bir adamı canlandıracak.
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