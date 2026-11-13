Eşref'in Akıl Hocası Belli Oldu: Eşref Tek Dizisine Katılan Ünlü İsim, Namık Rolünü Canlandıracak!

Tiyatro sahnesinden televizyona uzanan uzun kariyerinde tarihî yapımlardan aksiyon dizilerine kadar geniş bir yelpazede rol alan Atsız Karaduman, kısa süre önce Eşref Tek kadrosuna dahil oldu. Atsız Karaduman'ın oynadığı diziler arasında Mehmed Bir Cihan Fatihi'ndeki Zağanos Paşa, Söz dizisindeki Turan Akgün ve İsimsizler'deki Kör Yakup karakterleri öne çıkıyor. Oyuncu, Kurtlar Vadisi: Pusu filminde de izleyicinin karşısına çıkmıştı. Gerek perdede gerekse ekranda biriktirdiği bu deneyim, şimdi Çağatay Ulusoy'un Eşref'inin yanında yepyeni bir karakterle yeniden gündemde.