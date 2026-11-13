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Eşref'in Akıl Hocası Belli Oldu: Eşref Tek Dizisine Katılan Ünlü İsim, Namık Rolünü Canlandıracak!

Eşref'in Akıl Hocası Belli Oldu: Eşref Tek Dizisine Katılan Ünlü İsim, Namık Rolünü Canlandıracak!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.11.2026 - 16:25 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 16:27
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek, çekimleri tüm hızıyla sürerken kadrosuna katılan yeni isimlerle gündemden düşmüyor. Dizinin son transferi, yıllardır ekranlarda güçlü karakterleriyle tanınan usta oyuncu Atsız Karaduman oldu. Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık'a hayat verecek. Aralık ayında ekrana gelmesi planlanan 8 bölümlük dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Atsız Karaduman, Zağanos Paşa'dan Turan Akgün'e uzanan rolleriyle yıllardır ekranın güçlü karakter oyuncuları arasında.

Atsız Karaduman, Zağanos Paşa'dan Turan Akgün'e uzanan rolleriyle yıllardır ekranın güçlü karakter oyuncuları arasında.
www.sozcu.com.tr

Tiyatro sahnesinden televizyona uzanan uzun kariyerinde tarihî yapımlardan aksiyon dizilerine kadar geniş bir yelpazede rol alan Atsız Karaduman, kısa süre önce Eşref Tek kadrosuna dahil oldu. Atsız Karaduman'ın oynadığı diziler arasında Mehmed Bir Cihan Fatihi'ndeki Zağanos Paşa, Söz dizisindeki Turan Akgün ve İsimsizler'deki Kör Yakup karakterleri öne çıkıyor. Oyuncu, Kurtlar Vadisi: Pusu filminde de izleyicinin karşısına çıkmıştı. Gerek perdede gerekse ekranda biriktirdiği bu deneyim, şimdi Çağatay Ulusoy'un Eşref'inin yanında yepyeni bir karakterle yeniden gündemde.

Eşref Tek'te Atsız Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık olarak güçlü ve kudretli bir adamı canlandıracak.

Eşref Tek'te Atsız Karaduman, Eşref'in akıl hocası Namık olarak güçlü ve kudretli bir adamı canlandıracak.
www.birsenaltuntas.com

Karaduman'ın Eşref Tek'teki yeni rolü Namık, hikâyenin merkezindeki Eşref'e yol gösteren güçlü ve kudretli bir karakter olarak tanıtılıyor. Çekimleri sürmekte olan dizi, Eşref Rüya'nın öncesine uzanarak 2018 yılıyla başlayan ve Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in geçmişine ayna tutan bir hikâye anlatacak. Kadın başrolde Aybüke Pusat'ın yer aldığı yapımın, aralık ayında yayınlanması planlanan 8 bölümden oluşacağı belirtiliyor. Eşref Tek dizisi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ise kesin tarih açıklandığında netleşecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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