Eskişehir’deki Saldırı ile Ataman Kardeşler Benzerliği: Saldırgan da Grup Üyesi mi?

Türkiye'deki ilk Neo-Nazi örgütlenmesi olarak bilinen Ataman Kardeşler grubu, yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı. Kendilerini 'milliyetçi' bir grup olarak tanımlayan oluşum, 'ırkın için öldür' sloganını benimseyerek bireysel silahlanmayı ve radikalliği destekleyen açıklamalar yapıyordu. Ülkedeki yabancılara ve etnik kökene sahip insanlara zarar vermek amacıyla kurulduğunu beyan eden örgüt, 'etniklere saldırıda öncelik planlaması' adı altında bir piramit de oluşturmuştu. Bu piramide göre başta Araplar, Kürtler, Afganlar ve Pakistanlılar olmak üzere; Yahudiler, siyahiler, Farslar, Ermeniler, Rumlar, Çerkezler ve Arnavutlar hedefleri arasında yer alıyordu. Devletin mültecilerin geri dönüşü için projeler başlatması ve kolluk güçlerine mülteciler konusunda kesin talimatlar verilmesi sonucunda kardeşliğin görevini tamamladığını ifade ederek aktifliğini bitiren grup, mülteciler ile ilgili politikaların yumuşatılması halinde tekrardan sahaya çıkabileceklerini de açıklamıştı.