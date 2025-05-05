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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 16:48

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vigo Wood Store - Masaüstü Kayar Kitaplık

Vigo Wood Store - Masaüstü Kayar Kitaplık

Çalışma masanızda yer sorunu yaşıyorsanız, Masaüstü Kayar Kitaplık tam ihtiyacınız olan şey. Ayarlanabilir genişliği sayesinde hem kitaplara hem ofis malzemelerine yer açıyor. Masa üstünü toparlarken estetikten de ödün vermemek isteyenler için ideal. Temu’da benzer düzenleyiciler var, evet, ama biz Amazon’daki modelin hem malzeme kalitesini hem de dayanıklılığını daha güvenilir bulduk.

ONLY Onlmay S/S O Yaka Peplum Elbise Kutusu Jrs Elbise Kadın

ONLY Onlmay S/S O Yaka Peplum Elbise Kutusu Jrs Elbise Kadın

Sade ama şık giyinmeyi sevenler için ONLY Onlmay Peplum elbise, yaz aylarının kurtarıcı parçası olabilir. O yaka detayıyla zarif, peplum kesimiyle ise rahat bir siluet sunuyor. Gündüzden geceye uyarlanabilirliği sayesinde dolabın jokeri olmaya aday. Temu’da benzer elbiseler var ancak kumaş kalitesi ve dikiş detayları açısından Amazon’daki bu seçenek açık ara önde.

Usams CD165 30.000 mAh 65W Hızlı Şarj Powerbank (Çift QC3.0 + PD)

Usams CD165 30.000 mAh 65W Hızlı Şarj Powerbank (Çift QC3.0 + PD)

Usams CD165 Powerbank, hem kapasitesiyle hem de hızlı şarj özelliğiyle piyasadaki çoğu taşınabilir şarj cihazını geride bırakıyor. 30.000 mAh gücüyle gün boyu şarj endişesini unutun. Temu’da benzer kapasiteli ürünler mevcut olabilir ama bu modelin QC3.0 + PD uyumu ve gerçek çıkış gücüyle fark yarattığını belirtmeliyiz. Amazon’dan almak bu yüzden mantıklı geldi.

Microcase Masaya Monte Çanta/Kulaklık/Eşya Askısı – AL4787 Gri

Microcase Masaya Monte Çanta/Kulaklık/Eşya Askısı – AL4787 Gri

Masada yer kalmadığında, Microcase’in bu monte edilebilen askısı devreye giriyor. Kulaklık, çanta, torba gibi eşyalar artık yerde değil, elinizin altında. Metalik gri tonu da ofis estetiğini bozmaz. Temu’da daha uygunları olabilir ama Microcase AL4787 modelinin sağlam yapısı ve pratik montaj kolaylığı bizim tercih sebebimiz oldu.

Haegs Araba Bagaj Çantası, 50 Lt Katlanabilir Oto Düzenleyici – Siyah

Haegs Araba Bagaj Çantası, 50 Lt Katlanabilir Oto Düzenleyici – Siyah

Araba bagajında ne var ne yok karmakarışık diyorsanız, Haegs Bagaj Çantası işinizi kolaylaştırır. 50 litre kapasitesi, katlanabilir yapısı ve sağlam tutuşuyla arabanızda düzenli bir alan yaratır. Temu’da da benzeri kutular bulunuyor ama bu ürünün malzeme kalitesi ve taşıma kulplarının sağlamlığı nedeniyle Amazon tercihimiz oldu.

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Fintie Pocketbook E-Reader Kılıfı – Ultra İnce, Otomatik Uyku/Uyanma Özellikli (Siyah)

Fintie Pocketbook E-Reader Kılıfı – Ultra İnce, Otomatik Uyku/Uyanma Özellikli (Siyah)

Fintie E-Reader kılıfı, Pocketbook kullanıcıları için hem estetik hem de fonksiyonel bir koruma sağlıyor. Mıknatıslı kilit, ultra ince yapısı ve otomatik uyku/uyanma özelliğiyle günlük kullanımda büyük kolaylık sunuyor. Temu’da alternatifleri var ama bu kılıfın dikiş kalitesi ve cihazla tam uyumu Amazon’dan almayı daha mantıklı hale getirdi.

Havit CB6247 100W PD Type-C Göstergeli Şarj Kablosu

Havit CB6247 100W PD Type-C Göstergeli Şarj Kablosu

Cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek istiyorsanız,Havit CB6247 şarj kablosu iyi bir tercih. Göstergesi sayesinde şarj durumunu anlık takip edebiliyorsunuz. 100W PD desteğiyle güçlü cihazlarda bile sorun çıkarmıyor. Temu’daki benzer kabloların çoğu bu teknik özellikleri taşımıyor, o yüzden Amazon’daki bu model daha güvenilir geldi.

Mayaglory Yapışkanlı Duş Başlığı Tutucu (Chrome, Delme Yok)

Mayaglory Yapışkanlı Duş Başlığı Tutucu (Chrome, Delme Yok)

Kiralık evde ya da duvar delmek istemeyenler için Mayaglory Duş Başlığı Tutucu harika bir çözüm. Yapışkanlı montajı ve ayarlanabilir açısıyla duşu kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Temu’da muadilleri var, ancak bu ürünün yapışkanı hem güçlü hem de söküldüğünde iz bırakmıyor. O yüzden tercihimizi Amazon’dan yana kullandık.

Mistaha LED Ekran Su Sayacı ve Dijital Duş Termometresi

Mistaha LED Ekran Su Sayacı ve Dijital Duş Termometresi

Duş sıcaklığını kontrol etmek artık tahmin işi değil. Mistaha’nın LED ekranlı dijital duş termometresi, anlık su sıcaklığını net bir şekilde gösteriyor. Banyo rutininde küçük ama etkili bir konfor sunuyor. Temu’da da buna benzer cihazlar var ama bu modelin ekran kalitesi ve hassas ölçüm başarısı bizi Amazon’a yönlendirdi.

Digithome Bambu 2 Bölmeli Raflı Kirli Sepeti – DB-0007

Digithome Bambu 2 Bölmeli Raflı Kirli Sepeti – DB-0007

Hem çamaşır sepeti hem banyo rafı ihtiyacınızı aynı anda çözen Digithome bambu sepet, yer tasarrufu ve estetik görünüm açısından oldukça başarılı. İki bölmeli yapısıyla kirli çamaşırları kategorize etmek de mümkün. Temu’daki versiyonlarda da benzeri görülebilir, ancak bu ürünün bambu kalitesi ve dayanıklılığı Amazon’u tercih ettirdi.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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