Eski Sevgiliyle Barışmaya Tepki Gösteren Kediden Herkesin Evindeki Soğuk Odaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Eski Sevgiliyle Barışmaya Tepki Gösteren Kediden Herkesin Evindeki Soğuk Odaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her günü olduğu gibi haftanın en güzel günü Cumartesi'yi de günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım bu gün en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Hazırsan başlayalım 🙌
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🥲
Şarkısını bile yaptırdık.
👇
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5 asgari ücret vermekle nasıl aynı his olabilir?
Yarın görüşürüz 👋
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