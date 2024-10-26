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Eski Sevgiliyle Barışmaya Tepki Gösteren Kediden Herkesin Evindeki Soğuk Odaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Eski Sevgiliyle Barışmaya Tepki Gösteren Kediden Herkesin Evindeki Soğuk Odaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 20:32

Her günü olduğu gibi haftanın en güzel günü Cumartesi'yi de günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım bu gün en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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"Kedi özledi bahanesini mi kullandı acaba?"

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🥲
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👇
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