Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısınız?

Seçtiğin yanıtlara göre siz o kadar da kötü şeyler yaşamamışsınız. Birbirinizi anlamaya çalışmışsınız ama olmadığı zaman da bırakmışsınız. Geriye dönüp baktığında 'O kadar da kötü değildi' diyebileceğin bir ilişki yaşamışsınız bizce. İlişkiyi sürdürememiş olabilirsiniz ama bizce sizden çok iyi arkadaş olurdu. Eğer iki taraf da bunu kabul ediyorsa arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun!