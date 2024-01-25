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Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısınız?

etiket Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısınız?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 23:01

İlişkilerde en çok tartışılan şeylerden biri olan eski sevgili ile arkadaş kalma konusuna geldik! Eski sevgilinle kısa veya uzun süren bir ilişki yaşadınız ve ayrıldınız. Peki siz arkadaş kalmalı mısınız yoksa yollarınızı ayırıp bir daha görüşmemeli misiniz?

Cevabı bu testin sonunda!

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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Onunla ne kadar süredir ayrısınız?

3. Eskiyi hatırlatmak istemeyiz ama nasıl ayrıldınız?

4. İlişkinizin bitme sebebi neydi diye sorsak?

5. Ne kadar bazı şeyler bitmiş da illaki güzel şey yaşamışsınızdır. Hiç güzel hatıralarınızı hatırlıyor musun?

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6. Onu düşündüğünde aklına ilk hangi iyi özelliği geliyor?

7. Hımm, devam edelim. Ayrıldıktan sonra hiç iletişime geçtiniz mi?

8. Son soru! Karşına birden bire çıktı diyelim, ne yaparsın?

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Sizin bir araya gelme durumunuz hiç yok!

Sizin bir araya gelme durumunuz hiç yok!

Siz hem ilişkinizde hem de ayrıldıktan sonra pek mutlu değilmişsiniz. Birbirinizi pek çok konuda hırpalayıp birbirinize zarar vermişsiniz. İkiniz de bunun sağlıklı olmadığının farkındasınız. Şu an karşılaşsanız pek tatlı şeyler olmayacak gibi. Bu yüzden sizin arkadaş kalmanız pek olası görünmüyor. Hayat devam ediyor, umarız herkes sevdiğiyle ve sevildiğiyle mutlu olur!

Arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz!

Arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz!

Seçtiğin yanıtlara göre her ne kadar ilişkiniz bitse de birbirinizi kötü hatırlamamaya çalışıyorsunuz. En azından senin bu şekilde çalıştığını düşünüyoruz. İlişkiye tekrar başlamak iyi bir fikir olmayabilir, ancak arkadaş kalmayı aslında deneyebilirsiniz. Tabii iki taraf da buna meyilliyse. Her şey gönlünce olsun!

Aslında sizin arkadaş kalmanız gerekiyor!

Aslında sizin arkadaş kalmanız gerekiyor!

Seçtiğin yanıtlara göre siz o kadar da kötü şeyler yaşamamışsınız. Birbirinizi anlamaya çalışmışsınız ama olmadığı zaman da bırakmışsınız. Geriye dönüp baktığında 'O kadar da kötü değildi' diyebileceğin bir ilişki yaşamışsınız bizce. İlişkiyi sürdürememiş olabilirsiniz ama bizce sizden çok iyi arkadaş olurdu. Eğer iki taraf da bunu kabul ediyorsa arkadaş kalmayı deneyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun!

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