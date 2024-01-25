Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısınız?
Eski Sevgilinle Arkadaş Kalmalı mısınız?
İlişkilerde en çok tartışılan şeylerden biri olan eski sevgili ile arkadaş kalma konusuna geldik! Eski sevgilinle kısa veya uzun süren bir ilişki yaşadınız ve ayrıldınız. Peki siz arkadaş kalmalı mısınız yoksa yollarınızı ayırıp bir daha görüşmemeli misiniz?
Cevabı bu testin sonunda!
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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Onunla ne kadar süredir ayrısınız?
3. Eskiyi hatırlatmak istemeyiz ama nasıl ayrıldınız?
4. İlişkinizin bitme sebebi neydi diye sorsak?
5. Ne kadar bazı şeyler bitmiş da illaki güzel şey yaşamışsınızdır. Hiç güzel hatıralarınızı hatırlıyor musun?
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6. Onu düşündüğünde aklına ilk hangi iyi özelliği geliyor?
7. Hımm, devam edelim. Ayrıldıktan sonra hiç iletişime geçtiniz mi?
8. Son soru! Karşına birden bire çıktı diyelim, ne yaparsın?
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