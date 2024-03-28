Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?

Tahmin ediyoruz ki eski sevgilinin bu aralar canı biraz sıkkın. Şu an onun kendi hayatında yaşadığı ve çözemediği birçok şey var. Bunların ne olduğunu tabii bilemeyiz ama bu durumun seninle pek de alakası yok gibi. Ama tabii ki bu demek değil ki ona mesaj at, onunla dertleş! Bizce artık kendi yoluna odaklan, onu düşünmeyi bırak.