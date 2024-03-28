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Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?

etiket Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 23:01

Eski sevgililer yok mu eski sevgililer... Hayatımızdan çıkmış olsalar bile bizi yormaya devam ediyorlar! Testi çöz de bakalım senin eski sevgilin şu an ne yapıyormuş! 😅

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Sizin ilişkiniz nasıl bitti?

3. Eski sevgilinle ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?

3. Eski sevgilinle ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?

4. Hiç ondan sana haber geliyor mu?

5. Hala sosyal medyada birbirinizi takip ediyor musunuz?

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6. İlişkiniz genel olarak nasıldı?

7. Son olarak, onu özlüyor musun?

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Keyfi gayet yerinde gibi görünüyor...

Belli ki sizin ilişkiniz iki tarafı da kısıtlayan, birçok açıdan yoran bir ilişkiymiş. Bu yüzden bu ilişkinin bitmesi onun derin bir nefes almasını sağlamış. Ama bunu sana üzülmen için söylemiyoruz! Bizce artık sen de bu ilişkiden kurtulduğun için rahatlamalı, onu düşünmeyi bırakmalısın. Çoook daha iyilerine layık olduğunu unutma!

Bu aralar canı biraz sıkkın gibi…

Tahmin ediyoruz ki eski sevgilinin bu aralar canı biraz sıkkın. Şu an onun kendi hayatında yaşadığı ve çözemediği birçok şey var. Bunların ne olduğunu tabii bilemeyiz ama bu durumun seninle pek de alakası yok gibi. Ama tabii ki bu demek değil ki ona mesaj at, onunla dertleş! Bizce artık kendi yoluna odaklan, onu düşünmeyi bırak.

Bizden duymuş olma ama o seni çoook özlemiş!

Aranızdaki ilişki gayet güzel giderken önünüze çıkan bazı engellere daha fazla katlanamamış gibisiniz. İlişki bittikten sonra ise ikiniz de dönüp baktığınızda aslında birlikte bunları aşabileceğinizi fark etmişsiniz. Peki sizin için her şey çok mu geç? Yoo! Eğer sen de onu özlediysen bu testin sonucunu ekran görüntüsü alıp ona atabilirsin. Bu tatlı ilişkiyi kurtarabilirsek ne mutlu bize! 😍

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