Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?
Eski Sevgilin Şu An Ne Yapıyor?
Eski sevgililer yok mu eski sevgililer... Hayatımızdan çıkmış olsalar bile bizi yormaya devam ediyorlar! Testi çöz de bakalım senin eski sevgilin şu an ne yapıyormuş! 😅
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
2. Sizin ilişkiniz nasıl bitti?
3. Eski sevgilinle ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?
4. Hiç ondan sana haber geliyor mu?
5. Hala sosyal medyada birbirinizi takip ediyor musunuz?
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6. İlişkiniz genel olarak nasıldı?
7. Son olarak, onu özlüyor musun?
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