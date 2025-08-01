Eski Sevgilin Senin Psikolojini Bozdu mu?
Aşk bitince her şey kolayca düzelir mi sanıyorsun? Aslında bazı ayrılıklar, biz fark etmeden ruhumuzda izler bırakır. Peki, senin eski sevgilin iç dünyanı ne kadar etkiledi?
Haydiii!
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1. Eski sevgilini düşündüğünde hala huzursuz, gergin ya da öfkeli hissediyor musun?
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2. Onun sana söylediği olumsuz sözleri hala kendine yönelik bir eleştiri gibi içselleştiriyor musun?
3. Şu anki ilişkilerinde güven sorunu ya da bağlanma korkusu yaşıyor musun?
4. Kendini onunla birlikteyken sürekli yetersiz, suçlu ya da değersiz hissediyor muydun?
5. Ayrıldıktan sonra uzun süre kendini toparlamakta zorlandın mı?
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6. Onunla yaşadığın travmalar yüzünden bir terapiste ya da destek almaya ihtiyaç duydun mu?
7. Eski sevgilinin seni manipüle ettiğini, gaslighting (gerçekliği çarpıtma) uyguladığını düşünüyor musun?
8. Onun davranışları yüzünden sosyal çevrenden uzaklaştın ya da kendini yalnız hissettin mi?
9. Eski sevgiline benzeyen insanlara tekrar tekrar çekildiğini fark ettin mi?
10. Son olarak ondan ayrıldıktan sonra öz güvenin yerine geldi mi?
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Eski sevgilin senin psikolojini bozmuş!
Eski sevgilin senin psikolojini bozmamış!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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