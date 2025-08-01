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Eski Sevgilin Senin Psikolojini Bozdu mu?

Eski Sevgilin Senin Psikolojini Bozdu mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.08.2025 - 14:01

Aşk bitince her şey kolayca düzelir mi sanıyorsun? Aslında bazı ayrılıklar, biz fark etmeden ruhumuzda izler bırakır. Peki, senin eski sevgilin iç dünyanı ne kadar etkiledi?

Haydiii!

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1. Eski sevgilini düşündüğünde hala huzursuz, gergin ya da öfkeli hissediyor musun?

2. Onun sana söylediği olumsuz sözleri hala kendine yönelik bir eleştiri gibi içselleştiriyor musun?

3. Şu anki ilişkilerinde güven sorunu ya da bağlanma korkusu yaşıyor musun?

4. Kendini onunla birlikteyken sürekli yetersiz, suçlu ya da değersiz hissediyor muydun?

5. Ayrıldıktan sonra uzun süre kendini toparlamakta zorlandın mı?

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6. Onunla yaşadığın travmalar yüzünden bir terapiste ya da destek almaya ihtiyaç duydun mu?

7. Eski sevgilinin seni manipüle ettiğini, gaslighting (gerçekliği çarpıtma) uyguladığını düşünüyor musun?

8. Onun davranışları yüzünden sosyal çevrenden uzaklaştın ya da kendini yalnız hissettin mi?

9. Eski sevgiline benzeyen insanlara tekrar tekrar çekildiğini fark ettin mi?

10. Son olarak ondan ayrıldıktan sonra öz güvenin yerine geldi mi?

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Eski sevgilin senin psikolojini bozmuş!

Eski sevgilin senin psikolojini bozmuş!

Eski aşkınla geçirdiğin o karmaşık dönem, seni belki de farkında olmadığın kadar yıpratmış olabilir. Hâlâ bazı hareketlerinde, düşüncelerinde onunla geçirdiğin o günlerin izlerini buluyor olabilirsin. Belki de sürekli bir güvensizlik içindesin, kendini değersiz hissediyor olabilirsin ya da hep bir tedirginlik, bir tetikte olma hali içinde buluyorsun kendini. Bu duygular, geçmişte yaşadıklarının bugünkü ruh haline yansıması olabilir. Biliyoruz ki, bu tür izlerden kurtulmak kolay olmayabilir ve zaman alabilir. Ancak unutma ki, bu tamamen mümkün. Kendine karşı daha şefkatli olmayı öğrenmeli, belki de bu süreçte bir uzmana başvurmayı düşünmelisin. Kendini sevmen ve değer vermen, eski ilişkinin üzerinde bir gölge bırakmamalı. Unutma, sen o eski aşkından çok daha fazlasısın, çok daha değerlisin. Her şeyin ötesinde, sen kendine en çok ihtiyaç duyan kişisin. Kendini sev, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Eski sevgilin senin psikolojini bozmamış!

Eski sevgilin senin psikolojini bozmamış!

Haydi, biraz eski sevgilinle geçmişte yaşadığın ilişkiye dalalım. Evet, belki biraz sancılı bir geçmişten bahsediyoruz ama görünüşe göre bu ilişki, seni derinden etkilemiş olsa da, psikolojini alt üst edecek kadar yıkıcı bir etki bırakmamış. Belki zamanında zorluklar yaşadın, belki de hayatının en zor dönemlerinden biriydi. Ancak şu an, duygusal dengeni koruyabiliyor ve geçmişin seni tanımlamasına izin vermiyorsun. Bu durum, senin ne kadar güçlü ve farkındalığı yüksek bir birey olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani, eski sevgilinle yaşadıkların seni yıkmamış, aksine daha da güçlendirmiş. Geçmişte yaşadıkların, senin karakterini şekillendirmiş ve seni sen yapan tecrübeler olmuş. Ve sen, bu tecrübeleri birer ders olarak yanında taşıyarak yoluna devam ediyorsun. Bu da ruhsal olgunluğunun ve yaşadıklarından ders çıkarabilme yeteneğinin bir işareti. İşte bu yüzden, geçmişte yaşadığın her ne olursa olsun, seni tanımlayan şey bu tecrübelerin sonucunda oluşan güçlü kişiliğin ve kararlı duruşun.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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