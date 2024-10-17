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Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 15:59

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dün verilen ‘zorla getirme kararı’ kaldırıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi dün verdiği kararda Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı vermişti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi dün verdiği kararda Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı vermişti.

Kılıçdaroğlu’nun avukat Celal Çelik, mahkemenin geri adım attığını ve kararın kaldırıldığını paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukat Celal Çelik, mahkemenin geri adım attığını ve kararın kaldırıldığını paylaştı.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

Çelik'in paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz 'Zorla Getirme Kararı' kaldırıldı!

İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı!

İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı..

Kamuoyunun bilgisine...'

AYRINTILAR GELİYOR...

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