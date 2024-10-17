Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı
Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dün verilen ‘zorla getirme kararı’ kaldırıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.
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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi dün verdiği kararda Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme’ kararı vermişti.
Kılıçdaroğlu’nun avukat Celal Çelik, mahkemenin geri adım attığını ve kararın kaldırıldığını paylaştı.
Çelik'in paylaşımı şöyle:
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