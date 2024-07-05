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Escape From Tarkov'dan Hilecilere Yeni Çözüm: Yakalatana Ödül Var!

Escape From Tarkov'dan Hilecilere Yeni Çözüm: Yakalatana Ödül Var!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 21:37

Escape From Tarkov, hilecilerle mücadele için teşvik edici bir uygulama başlattı.

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Bu özellik, yeni güncelleme ile birlikte hayata geçti.

Bu özellik, yeni güncelleme ile birlikte hayata geçti.

Escape From Tarkov için yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte, oyunbozanların önüne taş konulabilir. Yeni gelen bu özelliğe göre, bu tarz art niyetli oyuncuları raporlayanlar için bir ödül sistemi getiridli.

Oyunbozanları yakalatana ödül var.

Oyunbozanları yakalatana ödül var.

Eğer oyun içerisinde dikkat çekici bir durum ile karşı karşıya kalırsanız ve bunu raporlarsanız, geliştirici ekip bu raporlamayı inceleyecek.  Raporlanan oyuncunun oyunbozanlık yaptığı tespit edilirse, raporlamayı yapan oyuncuya belirli miktarda oyun içi para ödülü verilecek.

Bu hamle, oyunun topluluğunu olumlu etkileyebilir.

Bu hamle, oyunun topluluğunu olumlu etkileyebilir.

Günümüz online oyunlarında hileler ve toksik davranışlar alıp başını gidiyor. Bu durumla mücadele etmek isteyen geliştiriciler de farklı alternatiflere başvurabiliyor. Escape From Tarkov geliştiricilerinden gelen bu hamle de oyunun topluluğunu olumlu yönde etkileyebilir.

Güncelleme ile birlikte başka yenilikler de oyuna dahil oldu.

Güncelleme ile birlikte başka yenilikler de oyuna dahil oldu.

Escape From Tarkov için yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte birçok yenilik de oyuna dahil oldu. Bu değişikliklerin içinde oynanış unsurları da bulunuyor. Güncelleme notlarını detaylı bir şekilde incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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