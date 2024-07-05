Escape From Tarkov'dan Hilecilere Yeni Çözüm: Yakalatana Ödül Var!
Escape From Tarkov'dan Hilecilere Yeni Çözüm: Yakalatana Ödül Var!
Escape From Tarkov, hilecilerle mücadele için teşvik edici bir uygulama başlattı.
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Bu özellik, yeni güncelleme ile birlikte hayata geçti.
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Oyunbozanları yakalatana ödül var.
Bu hamle, oyunun topluluğunu olumlu etkileyebilir.
Güncelleme ile birlikte başka yenilikler de oyuna dahil oldu.
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