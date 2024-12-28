Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış.' diye konuştu.