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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 11:08

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.' dedi. Öte yandan kazanın meydana geldiği kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Erzincan-Sivas kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Erzincan-Sivas kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, 4 yaralının olduğunu belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu, 4 yaralının olduğunu belirtti.

Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış.' diye konuştu.

Olay yerinden ilk görüntüler böyle oldu.

Olay yerinden ilk görüntüler böyle oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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