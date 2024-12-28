Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.' dedi. Öte yandan kazanın meydana geldiği kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor.
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Erzincan-Sivas kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Vali Hamza Aydoğdu, 4 yaralının olduğunu belirtti.
Olay yerinden ilk görüntüler böyle oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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