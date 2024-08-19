Erişim Engeli Getirilen Roblox’tan Yeni Karar: 'RTE: Vergiden Kaçış' Oyununu Kaldırıldı

7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hala engeli kaldırılmayan çevrimiçi oyun platformu Roblox, “RTE: Vergiden Kaçış” isimli oyunu yayımdan kaldırdı. Platform, oyunun kullanıcıları vergi kaçırmaya teşvik ettiğini öne sürdü. Roblox, oyunun geliştiricisinin hesabını da askıya aldı.

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