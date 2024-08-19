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Erişim Engeli Getirilen Roblox’tan Yeni Karar: 'RTE: Vergiden Kaçış' Oyununu Kaldırıldı

Erişim Engeli Getirilen Roblox’tan Yeni Karar: 'RTE: Vergiden Kaçış' Oyununu Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.08.2024 - 19:58

7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hala engeli kaldırılmayan çevrimiçi oyun platformu Roblox, “RTE: Vergiden Kaçış” isimli oyunu yayımdan kaldırdı. Platform, oyunun kullanıcıları vergi kaçırmaya teşvik ettiğini öne sürdü. Roblox, oyunun geliştiricisinin hesabını da askıya aldı.

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberinin detayları 👇

Kaynak: https://www.freewebturkey.com/roblox-...
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"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı" iddiasıyla 7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hâlâ engeli kaldırılmayan Roblox, platformdaki oyunlar için harekete geçti.

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı" iddiasıyla 7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hâlâ engeli kaldırılmayan Roblox, platformdaki oyunlar için harekete geçti.

Roblox yönetimi, bu oyunlardan biri olan ve bu güne dek bir milyon 100 bin kullanıcı tarafından oynanan “RTE: Vergiden Kaçış”ı inceleme altına aldı ve yayımdan kaldırıldı.

Roblox yönetimi, bu oyunlardan biri olan ve bu güne dek bir milyon 100 bin kullanıcı tarafından oynanan “RTE: Vergiden Kaçış”ı inceleme altına aldı ve yayımdan kaldırıldı.

Platform, söz konusu oyunun "politikacılar hakkında” olduğu ve yurttaşları “vergi kaçakçılığına teşvik ettiği” gerekçesiyle topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Platform, söz konusu oyunun "politikacılar hakkında” olduğu ve yurttaşları “vergi kaçakçılığına teşvik ettiği” gerekçesiyle topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Roblox yönetimi, oyunun geliştiricisi olan "banavergiver" isimli kullanıcının hesabını da askıya aldı

Roblox yönetimi, oyunun geliştiricisi olan "banavergiver" isimli kullanıcının hesabını da askıya aldı
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