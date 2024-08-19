Erişim Engeli Getirilen Roblox’tan Yeni Karar: 'RTE: Vergiden Kaçış' Oyununu Kaldırıldı
Erişim Engeli Getirilen Roblox’tan Yeni Karar: 'RTE: Vergiden Kaçış' Oyununu Kaldırıldı
Kaynak: https://www.freewebturkey.com/roblox-...
7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hala engeli kaldırılmayan çevrimiçi oyun platformu Roblox, “RTE: Vergiden Kaçış” isimli oyunu yayımdan kaldırdı. Platform, oyunun kullanıcıları vergi kaçırmaya teşvik ettiğini öne sürdü. Roblox, oyunun geliştiricisinin hesabını da askıya aldı.
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"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı" iddiasıyla 7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hâlâ engeli kaldırılmayan Roblox, platformdaki oyunlar için harekete geçti.
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Roblox yönetimi, bu oyunlardan biri olan ve bu güne dek bir milyon 100 bin kullanıcı tarafından oynanan “RTE: Vergiden Kaçış”ı inceleme altına aldı ve yayımdan kaldırıldı.
Platform, söz konusu oyunun "politikacılar hakkında” olduğu ve yurttaşları “vergi kaçakçılığına teşvik ettiği” gerekçesiyle topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.
Roblox yönetimi, oyunun geliştiricisi olan "banavergiver" isimli kullanıcının hesabını da askıya aldı
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