Ergin Ataman, NBA ve Avrupa Basketbolunu Karşılaştırdı

Ataman, pazarlama konusunda Avrupa'nın NBA'den öğreneceği şeyler olduğunu ancak diğer konularda NBA'in bir katkısı olamayacağını savundu.

Ataman, 'Kulüplerin bütçelerinde çok ciddi sıkıntılar var. Bu aşamada NBA'in yaratacağı pazarlama gücünün Avrupa Ligi'ne fayda sağlayacağını düşünüyorum. NBA, sadece pazarlama kısmında Avrupa Ligi'ne destek olursa bu, bir fayda getirir. Ama NBA'in kurmayı planlandığı ayrı bir ligin geçerli olabileceğini düşünmüyorum.' dedi.