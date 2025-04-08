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Ergin Ataman, NBA ve Avrupa Basketbolunu Karşılaştırdı

Ergin Ataman, NBA ve Avrupa Basketbolunu Karşılaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 16:13

NBA, bir süredir FIBA ile birlikte Avrupa'da bir lig kurmayı planlıyor. Son aşamaya gelen süreçte Avrupa'dan da itirazlar geliyor. Milli takım ve Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman da itiraz edenler arasında. Sık sık Avrupa basketbolunu NBA ile kıyaslayan tecrübeli antrenör NBA'in bu adımını yanlış bir proje olarak yorumladı.

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Ergin Ataman kariyerine Panathinaikos'ta devam ediyor.

Ergin Ataman kariyerine Panathinaikos'ta devam ediyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluklarını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türk antrenör, 2024-2025 sezonunda da bu performansı sürdürerek takımını zirvede tutmayı hedefliyor.  

Bu sezon Yunanistan Kupası'nı kazanarak Olympiakos karşısında önemli bir üstünlük sağlayan Panathinaikos, Ataman'ın liderliğinde hem ligde hem de Avrupa sahnesinde iddiasını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

Ergin Ataman, NBA'in Avrupa'daki hamlelerine karşı çıkıyor.

Ergin Ataman, NBA'in Avrupa'daki hamlelerine karşı çıkıyor.

Ataman öncelikle Avrupa basketbolundaki bölünmüşlüğe dikkat çekti. Ataman, ''Birçok farklı kupa var. Sezon içinde oynanan milli maçlar, ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Hem NBA hem de Avrupa Ligi oyuncuları bu müsabakalarda yer alamıyor. FIBA ile Avrupa Ligi'nin yıllardır süren bir çekişmesi var.' dedi.

"Euroleague'de NBA'den keyifli mücadele var"

"Euroleague'de NBA'den keyifli mücadele var"

Ataman, 'THY Avrupa Ligi, teknik anlamda sadece Avrupa'nın değil dünyanın en iyi liglerinden birisi haline geldi. Avrupa Ligi, NBA'e göre bile izlenmesi daha keyifli bir mücadeleye sahne oluyor. Ancak maddi anlamda bu değerini yaratamadı.' dedi.

"NBA ayrı lig kurarsa başarılı olmaz"

"NBA ayrı lig kurarsa başarılı olmaz"

Ataman, pazarlama konusunda Avrupa'nın NBA'den öğreneceği şeyler olduğunu ancak diğer konularda NBA'in bir katkısı olamayacağını savundu.

Ataman, 'Kulüplerin bütçelerinde çok ciddi sıkıntılar var. Bu aşamada NBA'in yaratacağı pazarlama gücünün Avrupa Ligi'ne fayda sağlayacağını düşünüyorum. NBA, sadece pazarlama kısmında Avrupa Ligi'ne destek olursa bu, bir fayda getirir. Ama NBA'in kurmayı planlandığı ayrı bir ligin geçerli olabileceğini düşünmüyorum.' dedi.

"Efes'i istemiyorum"

"Efes'i istemiyorum"

Play-Off'ta muhtemel rakiplerinden birinin Anadolu Efes olduğu hatırlatılan Ergin Ataman, ' Play-off'ta büyük ihtimalle Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona veya Bayern Münih'ten biriyle eşleşeceğiz. Açıkçası play-off'ta Anadolu Efes ile eşleşmek istemem. Bu benim en son isteyeceğim şey olur.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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