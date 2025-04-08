Ergin Ataman, NBA ve Avrupa Basketbolunu Karşılaştırdı
Ergin Ataman, NBA ve Avrupa Basketbolunu Karşılaştırdı
NBA, bir süredir FIBA ile birlikte Avrupa'da bir lig kurmayı planlıyor. Son aşamaya gelen süreçte Avrupa'dan da itirazlar geliyor. Milli takım ve Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman da itiraz edenler arasında. Sık sık Avrupa basketbolunu NBA ile kıyaslayan tecrübeli antrenör NBA'in bu adımını yanlış bir proje olarak yorumladı.
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Ergin Ataman kariyerine Panathinaikos'ta devam ediyor.
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Ergin Ataman, NBA'in Avrupa'daki hamlelerine karşı çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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