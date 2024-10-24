Ergin Ataman, EuroLeague'de Oynayacakları Fenerbahçe Beko Karşılaşması Öncesi Değerlendirmelerde Bulundu!
Ergin Ataman, EuroLeague'de Oynayacakları Fenerbahçe Beko Karşılaşması Öncesi Değerlendirmelerde Bulundu!
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu.
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EuroLeague'de yarın Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Ergin Ataman'dan önemli açıklamalar geldi.
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Fenerbahçe Beko'nun şu ana kadar harika bir performans gösterdiğini söyleyen Ataman, zorlu deplasmana galibiyet parolasıyla çıkacaklarını açıkladı👇
Kazanmak için oynayacaklarını ifade eden Ataman, şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşündüklerini söyledi👇
Son olarak, Kostas Sloukas'a da değinen tecrübeli koç, Sloukas'ın EuroLeague'deki en iyi oyun kurucu olduğunu ve Yunan basketbolcunun yavaş yavaş kendini bulduğunu söyledi.
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