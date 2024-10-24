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Ergin Ataman, EuroLeague'de Oynayacakları Fenerbahçe Beko Karşılaşması Öncesi Değerlendirmelerde Bulundu!

Ergin Ataman, EuroLeague'de Oynayacakları Fenerbahçe Beko Karşılaşması Öncesi Değerlendirmelerde Bulundu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 18:58

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu.

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EuroLeague'de yarın Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Ergin Ataman'dan önemli açıklamalar geldi.

EuroLeague'de yarın Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Ergin Ataman'dan önemli açıklamalar geldi.
www.milliyet.com.tr

Fenerbahçe Beko'nun şu ana kadar harika bir performans gösterdiğini söyleyen Ataman, zorlu deplasmana galibiyet parolasıyla çıkacaklarını açıkladı👇

Fenerbahçe Beko'nun şu ana kadar harika bir performans gösterdiğini söyleyen Ataman, zorlu deplasmana galibiyet parolasıyla çıkacaklarını açıkladı👇

Fenerbahçe şu ana kadar harika bir performans gösterdi. Bu performansın tek istisnası iç sahada kaybettikleri Kızılyıldız maçıydı. Ancak Olympiakos ve Anadolu Efes karşısında önemli galibiyetler aldılar. Kadromuzda, özellikle forvet rotasyonunda önemli oyuncularımızın sakatlığı var. Ancak bu yüzden derin bir kadromuz var. Zorlu deplasmana galibiyet için çıkacağız.

Kazanmak için oynayacaklarını ifade eden Ataman, şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşündüklerini söyledi👇

Kazanmak için oynayacaklarını ifade eden Ataman, şu anda sadece Fenerbahçe'yi düşündüklerini söyledi👇

'Kazanmak için oynayacağız. Her maç farklı ve aynı zamanda zor. Şimdi sadece Fenerbahçe'yi düşünüyoruz.

Son olarak, Kostas Sloukas'a da değinen tecrübeli koç, Sloukas'ın EuroLeague'deki en iyi oyun kurucu olduğunu ve Yunan basketbolcunun yavaş yavaş kendini bulduğunu söyledi.

Son olarak, Kostas Sloukas'a da değinen tecrübeli koç, Sloukas'ın EuroLeague'deki en iyi oyun kurucu olduğunu ve Yunan basketbolcunun yavaş yavaş kendini bulduğunu söyledi.

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