Ergin Ataman, EuroLeague'de Oynayacakları Fenerbahçe Beko Karşılaşması Öncesi Değerlendirmelerde Bulundu!

“Fenerbahçe şu ana kadar harika bir performans gösterdi. Bu performansın tek istisnası iç sahada kaybettikleri Kızılyıldız maçıydı. Ancak Olympiakos ve Anadolu Efes karşısında önemli galibiyetler aldılar. Kadromuzda, özellikle forvet rotasyonunda önemli oyuncularımızın sakatlığı var. Ancak bu yüzden derin bir kadromuz var. Zorlu deplasmana galibiyet için çıkacağız.