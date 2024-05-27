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Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 1200 TL'yi Aşıyor!

Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 1200 TL'yi Aşıyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 17:24

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri sızıntılar da bitmiyor. Bu hafta bedava verilecek oyun için güvenilir bir kaynaktan bomba bir iddia geldi.

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Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri oyuncuları da tatlı bir telaş sardı.

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri oyuncuları da tatlı bir telaş sardı.

İndirim dönemleri veya özel günlerde geri dönen gizemli bedavaların altından genellikle AAA kalitesinde ve yüksek bütçeli oyunların çıkması haliyle oyuncuların heyecanına da heyecan katıyor.

Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da sızdırıldı!

Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da sızdırıldı!

Bu zamana kadar Epic Games Store'un tüm gizemli bedavalarını eksiksiz bilmiş olan Deadlabs yazarı billbill-kun'un ortaya attığı iddiaya göre Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu Steam değeri 1,200 TL'yi aşan Chivalry 2 olacak!

Bu haftanın bedava oyununu beklerken geçtiğimiz haftanın oyununu da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Bu haftanın bedava oyununu beklerken geçtiğimiz haftanın oyununu da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

30 Mayıs Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olması beklenen Chivalry 2 için bekleyiş devam ederken Steam değeri 600 TL'yi aşan sevilen çiftçilik simülasyonu Farming Simulator 22'yi bu tarihe kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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