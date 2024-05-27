Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 1200 TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı: Steam Değeri 1200 TL'yi Aşıyor!
Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri sızıntılar da bitmiyor. Bu hafta bedava verilecek oyun için güvenilir bir kaynaktan bomba bir iddia geldi.
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Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndüğünden beri oyuncuları da tatlı bir telaş sardı.
Epic Games Store'un sıradaki bedava oyunu da sızdırıldı!
Bu haftanın bedava oyununu beklerken geçtiğimiz haftanın oyununu da hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.
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