Epic Games Bedava Oyunlarını Mobile Taşıyor: Her Hafta Bedava Mobil Oyun Dağıtacak
Epic Games Bedava Oyunlarını Mobile Taşıyor: Her Hafta Bedava Mobil Oyun Dağıtacak
Oyunculara her hafta bedava oyunlar hediye eden Epic Games Store mobil kanadında da aynı planlara sahip gibi görünüyor. Epic Games Store mobil uygulaması her hafta oyunculara mobil oyun hediye edecek.
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Epic Games Store her hafta verdiği bedava oyunlarla çoktan kalplerimizi çalmış durumda.
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Epic Games Store mobilde de her hafta kullancılarına ücretsiz oyunlar hediye edecek.
Üçüncü parti oyunlar da çok yakında Epic Games Store'un mobil uygulamasında yerlerini almaya başlayacak.
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