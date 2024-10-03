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Epic Games Bedava Oyunlarını Mobile Taşıyor: Her Hafta Bedava Mobil Oyun Dağıtacak

Epic Games Bedava Oyunlarını Mobile Taşıyor: Her Hafta Bedava Mobil Oyun Dağıtacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 14:41

Oyunculara her hafta bedava oyunlar hediye eden Epic Games Store mobil kanadında da aynı planlara sahip gibi görünüyor. Epic Games Store mobil uygulaması her hafta oyunculara mobil oyun hediye edecek.

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Epic Games Store her hafta verdiği bedava oyunlarla çoktan kalplerimizi çalmış durumda.

Epic Games Store her hafta verdiği bedava oyunlarla çoktan kalplerimizi çalmış durumda.

Bugüne kadar aralarında GTA V, Borderlands 3 ve Tomb Raider gibi sevilen AAA oyunlar da olan pek çok yapımı kullanıcılarına ücretsiz sunan Epic Games Store mobil kanadında da aynı strateji ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Epic Games Store mobilde de her hafta kullancılarına ücretsiz oyunlar hediye edecek.

Epic Games Store mobilde de her hafta kullancılarına ücretsiz oyunlar hediye edecek.

Unreal Fest'te sahneye çıkan Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Epic Games Store'un ücretsiz oyunlarının yakın zamanda mobil uygulamaya da taşınacağını açıkladı. Sweeney bunun için bir tarih belirtmese de açıklamaya göre fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Üçüncü parti oyunlar da çok yakında Epic Games Store'un mobil uygulamasında yerlerini almaya başlayacak.

Üçüncü parti oyunlar da çok yakında Epic Games Store'un mobil uygulamasında yerlerini almaya başlayacak.

Çok yakında daha fazla oyuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan uygulamanın ilk üçüncü parti oyununun ARK: Ultimate Mobile Edition olacağı yayınlanan bir blog gönderisiyle açıklandı. Epic Games Store mobil uygulamasının hangi mobil oyunlara ev sahipliğini yapacağını ve en önemlisi bedava oyunlarını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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