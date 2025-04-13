Entelektüel Olduğu İçin Yalnız Kalandan Boykot Yüzünden Gidecek Mekan Bulamayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün viral tweetleri ile kapatıyoruz. X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugün de formundaydı. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okulamar 💃