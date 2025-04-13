Entelektüel Olduğu İçin Yalnız Kalandan Boykot Yüzünden Gidecek Mekan Bulamayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün viral tweetleri ile kapatıyoruz. X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugün de formundaydı. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okulamar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Z kuşağı her alanda çok hızlı ve cesur
Lise hayatı bir görsel olsaydı
Bazı farkındalıklar;
7'den 70'e herkesin elinde bir pankart var
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Ne yaratıcı fikirler unutuldu gitti, kimler o fikirlerin ekmeğini yiyor acaba? 🤔
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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