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Entelektüel Olduğu İçin Yalnız Kalandan Boykot Yüzünden Gidecek Mekan Bulamayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Entelektüel Olduğu İçin Yalnız Kalandan Boykot Yüzünden Gidecek Mekan Bulamayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 18:16

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün viral tweetleri ile kapatıyoruz. X mizahşörleri her gün olduğu gibi bugün de formundaydı. Bakalım bugün en çok kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okulamar 💃

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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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