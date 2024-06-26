En Son Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Kırılmış 11 Rekor
En Son Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Kırılmış 11 Rekor
Tokyo'da 2020 Olimpiyatları'nın ateşi söndü, fakat geride kalan unutulmaz izler var. Sporcular, madalyaların peşinde koşmanın ötesine geçti ve rekorları alt üst etti. Bu etkinlikler, sadece spor tarihine yeni bölümler eklemekle kalmadı, aynı zamanda gelecek kuşaklara da ilham kaynağı oldu. İşte bu unutulmaz anlardan bazıları:
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1. Efsanevi halterci Fabin Li, 61 kilo kategorisinde Tokyo Olimpiyatları'nda bir şov sergiledi!
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2. ABD'nin yüzme yıldızı Katie Ledecky, Tokyo'da fırtına estirdi!
3. Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışında nefes kesen bir performansla zaferi elde etti!
4. Gürcü halterci Lasha Talakhadze, +109 kilo kategorisinde göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı!
5. Jamaikalı sporcu Elaine Thompson, kadınlar 100 metre finalinde adeta bir fırtına gibi esti!
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6. ABD'li atlet Sydney Mclaughlin, kadınlar 400 metre engelli yarışında gerçek bir şov yaptı!
7. Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada bir devrim yarattı!
8. ABD Milli Takımı, yüzmede gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdı!
9. ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, erkekler 100 metre kelebek yarışında suların üstünde gerçek bir efsane haline geldi.
10. Avustralyalı yüzücü Emma McKeon, Tokyo'da gerçek bir zafer kazandı!
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11. Norveç'in gururu Karsten Warholm!
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