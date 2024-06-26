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En Son Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Kırılmış 11 Rekor

En Son Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Kırılmış 11 Rekor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 12:18

Tokyo'da 2020 Olimpiyatları'nın ateşi söndü, fakat geride kalan unutulmaz izler var. Sporcular, madalyaların peşinde koşmanın ötesine geçti ve rekorları alt üst etti. Bu etkinlikler, sadece spor tarihine yeni bölümler eklemekle kalmadı, aynı zamanda gelecek kuşaklara da ilham kaynağı oldu. İşte bu unutulmaz anlardan bazıları:

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1. Efsanevi halterci Fabin Li, 61 kilo kategorisinde Tokyo Olimpiyatları'nda bir şov sergiledi!

1. Efsanevi halterci Fabin Li, 61 kilo kategorisinde Tokyo Olimpiyatları'nda bir şov sergiledi!

Adam, sadece altın madalyayı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda olimpiyat rekorunu da altüst etti. Tam 313 kilo kaldırarak, salonu yerinden oynattı ve Çin'e büyük bir gurur yaşattı. Herkesi büyüleyen bu performans, Fabin Li'nin adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

2. ABD'nin yüzme yıldızı Katie Ledecky, Tokyo'da fırtına estirdi!

2. ABD'nin yüzme yıldızı Katie Ledecky, Tokyo'da fırtına estirdi!

Kadınlar 1500 metre serbest elemelerinde muazzam bir performans sergileyerek olimpiyat rekorunu kırdı. 15 dakika 35 saniye 35 saliseyle suyun üstünde adeta bir rüya gibi yüzdü ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yüzme dünyasının kraliçesi bir kez daha tahtını kanıtladı! 🏊‍♀️👑

3. Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışında nefes kesen bir performansla zaferi elde etti!

3. Faith Kipyegon, kadınlar 1500 metre yarışında nefes kesen bir performansla zaferi elde etti!

3:53.11'lik inanılmaz derecesiyle birinci oldu ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu! Bu zafer, sadece bir yarışın sonucu değil, aynı zamanda uzun ve zorlu bir hazırlık sürecinin de ürünü.

4. Gürcü halterci Lasha Talakhadze, +109 kilo kategorisinde göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı!

4. Gürcü halterci Lasha Talakhadze, +109 kilo kategorisinde göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek dünya rekorunu kırdı!

Toplamda 488 kilo kaldırarak bu muhteşem başarıyı elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

5. Jamaikalı sporcu Elaine Thompson, kadınlar 100 metre finalinde adeta bir fırtına gibi esti!

5. Jamaikalı sporcu Elaine Thompson, kadınlar 100 metre finalinde adeta bir fırtına gibi esti!

10.61'lik inanılmaz derecesiyle, rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı kazandı ve tarihe geçti. Bu muhteşem zafer, hem ülkesi Jamaika'nın gururu oldu hem de atletizm dünyasına yeni bir rekabet standardı belirledi.

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6. ABD'li atlet Sydney Mclaughlin, kadınlar 400 metre engelli yarışında gerçek bir şov yaptı!

6. ABD'li atlet Sydney Mclaughlin, kadınlar 400 metre engelli yarışında gerçek bir şov yaptı!

51.46'lık inanılmaz derecesiyle bu unvanı ele geçirdi ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

7. Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada bir devrim yarattı!

7. Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada bir devrim yarattı!

Tokyo'da düzenlenen olimpiyatların parlayan yıldızı oldu. 15.67'lik müthiş derecesiyle, sadece altın madalyayı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda spor tarihine de adını yazdırdı.

8. ABD Milli Takımı, yüzmede gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdı!

8. ABD Milli Takımı, yüzmede gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdı!

Erkekler 4x100 metre karışık yarışında dünya rekorunu kırarak altın madalyayı kapmayı başardılar. Tam 3.26.78'lik şahane bir dereceyle, sadece bir yarışı kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda yüzme dünyasına nefes kesen bir performans sundular.

9. ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, erkekler 100 metre kelebek yarışında suların üstünde gerçek bir efsane haline geldi.

9. ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, erkekler 100 metre kelebek yarışında suların üstünde gerçek bir efsane haline geldi.

Tam 49.45 saniyede, sadece bir yarışı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda yüzme dünyasına nefes kesen bir performans sergiledi. Dressel, sadece bir yarışmacı değil, aynı zamanda bir sanatçı gibiydi; suyun üzerinde adeta bir dansçı gibi ilerliyordu.

10. Avustralyalı yüzücü Emma McKeon, Tokyo'da gerçek bir zafer kazandı!

10. Avustralyalı yüzücü Emma McKeon, Tokyo'da gerçek bir zafer kazandı!

Kadınlar 100 metre serbest yarışında olimpiyat rekorunu altüst ederek altın madalyayı kazandı. 51.96'lık inanılmaz derecesiyle, hem rakiplerini hem de zamana meydan okudu.

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11. Norveç'in gururu Karsten Warholm!

11. Norveç'in gururu Karsten Warholm!

Erkekler 400 metre engelli yarışında dünya rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı. 45.94'lük müthiş derecesiyle, hem rekorları hem de rakipleri geride bıraktı.

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