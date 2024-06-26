En Son Olimpiyatlarda Hangi Dalda Hangi Ülkenin Altın Madalya Kazandığını Bulabilecek misin?
En Son Olimpiyatlarda Hangi Dalda Hangi Ülkenin Altın Madalya Kazandığını Bulabilecek misin?
En son olimpiyatlarda hangi dalda hangi ülke altın madalya kazandı?
Tahminleri alalım!
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1. En son olimpiyatlarda artistik yüzme dalında altın madalyayı hangi ülke kazandı?
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2. Okçulukta altın madalya kazananı hangi ülke oldu?
3. Erkeklerde 100 metrede altın madalyayı kim kazandı?
4. Peki ya erkek gülle atmada altın madalya kazananı hangi ülke oldu?
5. Kadınlar maraton koşusunda altın madalyayı kazanan hangi ülkeydi?
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6. Kadınlar 100 metre engelli koşuda altın madalyanın sahibi hangi ülke oldu?
7. Kadınlar için uzun atlamada altın madalyayı hangi ülke kazandı?
8. Son soru! Erkekler 1500 metrede altın madalyayı hangi ülke kazandı?
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