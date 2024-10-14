En İyi Kameraya Sahip 10 Telefon: Güncel Listenin Zirvesinde Huawei Pura 70 Ultra Var!

Akıllı telefon almadan önce ilk baktığımız kriterlerden biri, hiç şüphesiz kamera kalitesi. Peki, günümüzde en iyi kameraya sahip akıllı cep telefonları hangileri? DXOMARK, en iyi fotoğraf çeken telefonları sıraladı. Listede Huawei marka telefonların dominasyonu dikkatlerden kaçmadı. İşte, güncel verilere göre en iyi kameraya sahip cep telefonları👇

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