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En İyi Kameraya Sahip 10 Telefon: Güncel Listenin Zirvesinde Huawei Pura 70 Ultra Var!

En İyi Kameraya Sahip 10 Telefon: Güncel Listenin Zirvesinde Huawei Pura 70 Ultra Var!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
14.10.2024 - 17:18

Akıllı telefon almadan önce ilk baktığımız kriterlerden biri, hiç şüphesiz kamera kalitesi. Peki, günümüzde en iyi kameraya sahip akıllı cep telefonları hangileri? DXOMARK, en iyi fotoğraf çeken telefonları sıraladı. Listede Huawei marka telefonların dominasyonu dikkatlerden kaçmadı. İşte, güncel verilere göre en iyi kameraya sahip cep telefonları👇

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Zirvede 163 puanla Huawei Pura 70 Ultra modeli bulunuyor. Nisan 2024'te piyasaya çıkan bu model, kamera performansıyla liderliği almış durumda.

Zirvede 163 puanla Huawei Pura 70 Ultra modeli bulunuyor. Nisan 2024'te piyasaya çıkan bu model, kamera performansıyla liderliği almış durumda.

2. sırayı ise 158 puan alan Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic 6 Pro paylaşıyor. İki model de aynı puanda olduğu için sıralamada ikisi de ikinci sırada yer alıyor.

2. sırayı ise 158 puan alan Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic 6 Pro paylaşıyor. İki model de aynı puanda olduğu için sıralamada ikisi de ikinci sırada yer alıyor.

Yine 3. sırayı paylaşan birden fazla telefon var. Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ ve Oppo Find X7 Ultra 157 puanla 3. sırayı paylaşıyor.

Yine 3. sırayı paylaşan birden fazla telefon var. Apple iPhone 16 Pro Max, Apple iPhone 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ ve Oppo Find X7 Ultra 157 puanla 3. sırayı paylaşıyor.

4. sırada 156 puanla Huawei P60 Pro yer alıyor.

4. sırada 156 puanla Huawei P60 Pro yer alıyor.

5. sırayı ise 3 telefon paylaşıyor. Apple iPhone 15 Pro Max, Apple iPhone 15 Pro ve Google Pixel 9, 154 puanla 5. sırada yer alıyor.

5. sırayı ise 3 telefon paylaşıyor. Apple iPhone 15 Pro Max, Apple iPhone 15 Pro ve Google Pixel 9, 154 puanla 5. sırada yer alıyor.
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Listenin geri kalanı ise şu şekilde👇

Listenin geri kalanı ise şu şekilde👇

6. Google Pixel 8 Pro ve Oppo Find X6 Pro = 153 puan

7. Honor Magic5 Pro = 152 puan

8. Oppo Find X6 ve Vivo X100 Pro = 150 puan

9. Huawei Mate 50 Pro ve Xiaomi 14 Ultra = 149 Puan

10. Google Pixel 8 = 148 Puan

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