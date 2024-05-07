En Doğru Bakım İçin Cilt Tipinizi Belirleyin
En Doğru Bakım İçin Cilt Tipinizi Belirleyin
Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için cilt tipinizi bilmek çok önemlidir. Cilt tipinizi bilmek, doğru ürünleri seçmenize ve sizin için en uygun cilt bakım rutini oluşturmanıza olanak tanır. Dikkate alınacak ana cilt tipleri şunlardır: Dengeli/Normal, karma, yağlı, hassas, nemsiz, kuru. Elbette cildimiz karmaşıktır ve her zaman tam olarak tek bir kategoriye sığmayacaktır ve yaşa göre, mevsime göre, periyodik zamanlara göre farklılıklar gösterebilir. En iyi cilt analizinizi şüphesiz ki profesyonel güzellik danışmanınız belirleyecektir ve güzellik uzmanınız sizin için en uygun bakım ürünleri ve bakım planını oluşturacaktır. Bu yüzden profesyonel bakımlar, destek, analizler oldukça önemlidir.
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Aşağıda cilt tipinizi daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacak beş kategorilik mini bir test oluşturduk. Kendinize en uygun olan seçeneği işaretleyerek sonucu öğrendikten sonra uzmanlarımızın hazırladığı doğal maske tariflerinden hangisinin sizin için uygun olduğuna daha kolay karar verebilirsiniz.
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