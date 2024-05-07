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En Doğru Bakım İçin Cilt Tipinizi Belirleyin

etiket En Doğru Bakım İçin Cilt Tipinizi Belirleyin

Berrin Çetiner
Berrin Çetiner - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 07:01

Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için cilt tipinizi bilmek çok önemlidir. Cilt tipinizi bilmek, doğru ürünleri seçmenize ve sizin için en uygun cilt bakım rutini oluşturmanıza olanak tanır. Dikkate alınacak ana cilt tipleri şunlardır: Dengeli/Normal, karma, yağlı, hassas, nemsiz, kuru. Elbette cildimiz karmaşıktır ve her zaman tam olarak tek bir kategoriye sığmayacaktır ve yaşa göre, mevsime göre, periyodik zamanlara göre farklılıklar gösterebilir. En iyi cilt analizinizi şüphesiz ki profesyonel güzellik danışmanınız belirleyecektir ve güzellik uzmanınız sizin için en uygun bakım ürünleri ve bakım planını oluşturacaktır. Bu yüzden profesyonel bakımlar, destek, analizler oldukça önemlidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşağıda cilt tipinizi daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacak beş kategorilik mini bir test oluşturduk. Kendinize en uygun olan seçeneği işaretleyerek sonucu öğrendikten sonra uzmanlarımızın hazırladığı doğal maske tariflerinden hangisinin sizin için uygun olduğuna daha kolay karar verebilirsiniz.

Aşağıda cilt tipinizi daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacak beş kategorilik mini bir test oluşturduk. Kendinize en uygun olan seçeneği işaretleyerek sonucu öğrendikten sonra uzmanlarımızın hazırladığı doğal maske tariflerinden hangisinin sizin için uygun olduğuna daha kolay karar verebilirsiniz.

1- Gözeneklerinizin görünümünü en iyi hangisi tanımlar?

A- Küçük, neredeyse hiç belli olmaz

B- Sadece T bölgesinde belirgin

C- T bölgesinde büyük, diğer bölgelerde normal

D- Mevsim ve hava değişiklikleri olduğunda T bölgemde kızarak belirginleşir.

E- Yaz aylarında T bölgemde hafif belirginleşir, kışın neredeyse belirsiz

2- Nemlendirici ürün kullanımınızı en iyi hangisi tanımlar?

A- Uzun süre fazla yağlı ürünler kullanmadığımda genellikle sorun yaşamam.

B- Yağlı ürün kullandığımda T bölgemde küçük sivilcelenmeler yaşarım. Yanaklarımda iyi hissederim.

C- Yağlı ürün kullanırsam yüzümde yaygın olarak sivilcelenmeler oluşur.

D- Kullandığım çoğu ürün cildimde kızarıklıklar oluşturur.

E- Düzenli nemlendirdiğim halde, birkaç saat sonra nemsiz hissederim.

3- Cildinizin durumunu en iyi hangisi tanımlar?

A- Cildimde neredeyse hiç sorun yaşamam, düzenli bakım uyguladığımda ışıltılıdır.

B- Gün ortasında T bölgemde yağlanma oluşur.

C- Tüm yüzüm yağlı ve kaba görünür.

D- Yüzüm ısı değişimleri ve güneş nedeniyle çabuk kızarır.

E- Cildim nemlendirici sürmediğimde pullanır ve matlaşır.

4- Güneşlenme ve güneş kremleri ile ilgili sizin için en doğru olan hangisidir?

A- Güneşte çok uzun kalmadığımda ve çok yağlı güneş kremleri kullanmadığımda sorun yaşamam.

B- Güneş banyosu sonrası T bölgemdeki yağlanma azalır, yanak bölgemde gerginlik hissederim.

C- Güneş kremleri cildimde komedonları arttırır. Güneş kremi kullanmazsam daha rahat hissederim.

D- Yüzüm güneşten de güneş kremlerinden de çok etkilenir ve kızarır.

E- Sık sık güneş kremi kullanma ihtiyacı hissederim.

5- Temizleyici kullanımınızla ilgili en doğru olan hangisidir?

A- Sabun ve köpüklü temizleyiciler kullandığımda nemsiz hissederim.

B- Yağ içeren süt türevi temizleyiciler kullandığımda T bölgemde yağlanma artar.

C- Sabun ve köpüklü temizleyiciler kullandığımda rahat hissederim.

D- Sabun kullandığımda yüzümde kızarıklıklar oluşur.

E- Yağlı içeren süt temizleyicileri kullandığımda iyi hissederim.

A lar çoğunluktaysa cildiniz normal/dengeli

B ler çoğunluktaysa cilt tipiniz karma

C ler çoğunluktaysa cilt tipiniz yağlı ve akneye meyilli

D ler çoğunluktaysa Hassas

E ler çoğunluktaysa Kuru&Nemsiz

Eşit olan birden fazla şık mevcutsa cildiniz birden fazla cilt tipine eğilimli olabilir.

Uyarılar ve önlemler

Uyarılar ve önlemler

Hamilelik, kanser, kronik ağır hastalıklar varsa hiçbir öneriyi doktorunuza danışmadan uygulamamanız gerekmektedir.

Ciltte açık yara, kesi veya tanımlanamayan bir cilt problemi olduğunda uygulama yapılmamalıdır.

18 yaş altındaki kişiler için uygun değildir. 

Bu yazıdaki bilgiler herhangi bir hastalığı tedavi etmek, önlemek veya teşhis etmeye yönelik değildir.

Bu yazıdaki öneriler fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia veya ima etmez.

Önerilerin ve doğal maske tariflerinin içeriklerinden herhangi birine duyarlık durumunda ve diğer alerjilerin varlığında uygulama yapılmaması önemlidir.

Maskeleri hazırlarken steril ve temiz kaplar, karıştırıcı ve fırçalar kullanmak önem taşımaktadır.

Uygulama yapmadan önce herhangi bir alerji olup olmadığına yönelik bilek içine sürülerek 8-10 dakika bekledikten sonra yıkanıp kızarıklık ve alerji durumu test edilmelidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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