En Doğru Bakım İçin Cilt Tipinizi Belirleyin

1- Gözeneklerinizin görünümünü en iyi hangisi tanımlar?

A- Küçük, neredeyse hiç belli olmaz

B- Sadece T bölgesinde belirgin

C- T bölgesinde büyük, diğer bölgelerde normal

D- Mevsim ve hava değişiklikleri olduğunda T bölgemde kızarak belirginleşir.

E- Yaz aylarında T bölgemde hafif belirginleşir, kışın neredeyse belirsiz

2- Nemlendirici ürün kullanımınızı en iyi hangisi tanımlar?

A- Uzun süre fazla yağlı ürünler kullanmadığımda genellikle sorun yaşamam.

B- Yağlı ürün kullandığımda T bölgemde küçük sivilcelenmeler yaşarım. Yanaklarımda iyi hissederim.

C- Yağlı ürün kullanırsam yüzümde yaygın olarak sivilcelenmeler oluşur.

D- Kullandığım çoğu ürün cildimde kızarıklıklar oluşturur.

E- Düzenli nemlendirdiğim halde, birkaç saat sonra nemsiz hissederim.

3- Cildinizin durumunu en iyi hangisi tanımlar?

A- Cildimde neredeyse hiç sorun yaşamam, düzenli bakım uyguladığımda ışıltılıdır.

B- Gün ortasında T bölgemde yağlanma oluşur.

C- Tüm yüzüm yağlı ve kaba görünür.

D- Yüzüm ısı değişimleri ve güneş nedeniyle çabuk kızarır.

E- Cildim nemlendirici sürmediğimde pullanır ve matlaşır.

4- Güneşlenme ve güneş kremleri ile ilgili sizin için en doğru olan hangisidir?

A- Güneşte çok uzun kalmadığımda ve çok yağlı güneş kremleri kullanmadığımda sorun yaşamam.

B- Güneş banyosu sonrası T bölgemdeki yağlanma azalır, yanak bölgemde gerginlik hissederim.

C- Güneş kremleri cildimde komedonları arttırır. Güneş kremi kullanmazsam daha rahat hissederim.

D- Yüzüm güneşten de güneş kremlerinden de çok etkilenir ve kızarır.

E- Sık sık güneş kremi kullanma ihtiyacı hissederim.

5- Temizleyici kullanımınızla ilgili en doğru olan hangisidir?

A- Sabun ve köpüklü temizleyiciler kullandığımda nemsiz hissederim.

B- Yağ içeren süt türevi temizleyiciler kullandığımda T bölgemde yağlanma artar.

C- Sabun ve köpüklü temizleyiciler kullandığımda rahat hissederim.

D- Sabun kullandığımda yüzümde kızarıklıklar oluşur.

E- Yağlı içeren süt temizleyicileri kullandığımda iyi hissederim.

A lar çoğunluktaysa cildiniz normal/dengeli

B ler çoğunluktaysa cilt tipiniz karma

C ler çoğunluktaysa cilt tipiniz yağlı ve akneye meyilli

D ler çoğunluktaysa Hassas

E ler çoğunluktaysa Kuru&Nemsiz

Eşit olan birden fazla şık mevcutsa cildiniz birden fazla cilt tipine eğilimli olabilir.