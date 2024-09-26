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En Azından Bu Vizesiz: Bir Grup Oyuncu New York'u Her Detayıyla Minecraft'ta Yeniden Yarattı

En Azından Bu Vizesiz: Bir Grup Oyuncu New York'u Her Detayıyla Minecraft'ta Yeniden Yarattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 11:51

Minecraft oyuncularının yaratıcılıkları ve maharetleri malumunuz. Bir grup oyuncu da New York'u 1:1 ölçülerle Minecraft'ta yeniden yaratarak işleri bir üst boyuta taşıdı.

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Minecraft oyuncularına yaratıcılıklarını özgürce konuşturma imkanı verirken oyuncular da fırsattan istifade ortaya müthiş işler koyuyorlar.

Minecraft oyuncularına yaratıcılıklarını özgürce konuşturma imkanı verirken oyuncular da fırsattan istifade ortaya müthiş işler koyuyorlar.

Dünyadaki ünlü şehirleri oyunda yeniden yaratanlardan tutun bizleri fantastik evrenlere ışınlayan çalışmalara, hatta gerçekten çalışan TV veya hesap makinası gibi cihazlara kadar Minecraft'ta yapabileceklerinizin sınırı sahiden de sizin beceri ve hayal gücünüz.

BuildTheEarth projesi ise adından da anlaşılabileceği üzere dünyamızı Minecraft'a taşıma amacıyla bir araya gelmiş oyunculardan oluşuyor.

BuildTheEarth projesi ise adından da anlaşılabileceği üzere dünyamızı Minecraft'a taşıma amacıyla bir araya gelmiş oyunculardan oluşuyor.

Dünyanın dört bir yanından oyuncuların bir araya gelerek oluşturdukları proje dünyanın her köşesini 1:1 ölçekle oyuna taşıma amacı güdüyor. Ortaya çıkan işler ise nefes kesen cinsten.

New York'u oyuna taşıma görevini üstlenen d3_cent grubunun işleri ise dudak uçuklatan cinsten!

New York'u oyuna taşıma görevini üstlenen d3_cent grubunun işleri ise dudak uçuklatan cinsten!

ABD'nin önemli şehirlerinden New York'u her detayıyla yeniden yaratan grup şehrin sisli havasını bile atlamamış!

ABD'nin önemli şehirlerinden New York'u her detayıyla yeniden yaratan grup şehrin sisli havasını bile atlamamış!

Grup farklı araçlardan yardım alsalar da her şeyi çoğunlukla elle yaptıklarını ifade ediyor.

Grup farklı araçlardan yardım alsalar da her şeyi çoğunlukla elle yaptıklarını ifade ediyor.
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Proje nefes kesen görünüşüne rağmen hala %100 tamamlanmış değil. Gruptaki oyuncular bunun için her türlü yardıma açık olduklarını belirtiyorlar.

Proje nefes kesen görünüşüne rağmen hala %100 tamamlanmış değil. Gruptaki oyuncular bunun için her türlü yardıma açık olduklarını belirtiyorlar.

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