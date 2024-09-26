En Azından Bu Vizesiz: Bir Grup Oyuncu New York'u Her Detayıyla Minecraft'ta Yeniden Yarattı
En Azından Bu Vizesiz: Bir Grup Oyuncu New York'u Her Detayıyla Minecraft'ta Yeniden Yarattı
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Minecraft oyuncularına yaratıcılıklarını özgürce konuşturma imkanı verirken oyuncular da fırsattan istifade ortaya müthiş işler koyuyorlar.
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BuildTheEarth projesi ise adından da anlaşılabileceği üzere dünyamızı Minecraft'a taşıma amacıyla bir araya gelmiş oyunculardan oluşuyor.
New York'u oyuna taşıma görevini üstlenen d3_cent grubunun işleri ise dudak uçuklatan cinsten!
ABD'nin önemli şehirlerinden New York'u her detayıyla yeniden yaratan grup şehrin sisli havasını bile atlamamış!
Grup farklı araçlardan yardım alsalar da her şeyi çoğunlukla elle yaptıklarını ifade ediyor.
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Proje nefes kesen görünüşüne rağmen hala %100 tamamlanmış değil. Gruptaki oyuncular bunun için her türlü yardıma açık olduklarını belirtiyorlar.
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