En Azından Bu Vizesiz: Bir Grup Oyuncu New York'u Her Detayıyla Minecraft'ta Yeniden Yarattı

Dünyadaki ünlü şehirleri oyunda yeniden yaratanlardan tutun bizleri fantastik evrenlere ışınlayan çalışmalara, hatta gerçekten çalışan TV veya hesap makinası gibi cihazlara kadar Minecraft'ta yapabileceklerinizin sınırı sahiden de sizin beceri ve hayal gücünüz.