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Emre Kongar Canlı Yayında Fenalaştı: “Stresten Fena Oldum”

Emre Kongar Canlı Yayında Fenalaştı: “Stresten Fena Oldum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 10:39

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, TELE 1'deki canlı yayın sırasında fenalaştığını açıkladı. Emre Kongar program sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim' dedi.

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, gazeteci Merdan Yanardağ'ın sunduğu TELE1 ekranlarında çıktığı canlı yayında fenalaştı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, gazeteci Merdan Yanardağ'ın sunduğu TELE1 ekranlarında çıktığı canlı yayında fenalaştı.

X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

X hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Emre Kongar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Prof. Dr. Emre Kongar'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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