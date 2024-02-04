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Emojileri Masum Anlamlarının Dışında Kullananların Anlayabileceği 11 Gizli Mesaj

etiket Emojileri Masum Anlamlarının Dışında Kullananların Anlayabileceği 11 Gizli Mesaj

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 22:01

Birbirinden farklı emojiler insanların kafasında soru işareti olmaya devam ederken cinsel emoji anlamlarını sizin için araştırdık!

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1. Patlıcan

1. Patlıcan

Mesajın ne olduğunu herkes anlamıştır diye düşünüyoruz...

2. Tamam El

2. Tamam El

İpucu: bu delik.

3. Şeftali

3. Şeftali

Sulu bir derriere’nin güzelliğini başka hangi meyve daha iyi yakalar?

4. Sosisli Sandviç

4. Sosisli Sandviç

Bu biraz açık.

5. Barış İşareti

5. Barış İşareti

Kafanız karıştıysa, iki parmağın oluşturduğu şekle bir bakın.

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6. Tako

6. Tako

Yemek emojileri metinlerde anatomiye atıfta bulunmak için giderek daha popüler bir yol haline geliyor.

7. Muz

7. Muz

Sanki apaçık belli gibi...

8. Ter Damlacıkları

8. Ter Damlacıkları

Orgazm. Peki, ıslak…

9. Muz + Çörek

9. Muz + Çörek

Biraz arsız anal seks havasında mı?

10. Dil + Taco + Ter Damlacıkları

10. Dil + Taco + Ter Damlacıkları

Sen gelene kadar senin üzerine düşeceğim.

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11. Sivri Parmak

11. Sivri Parmak

Çocukça, evet, ama yine de işe yarıyor.

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