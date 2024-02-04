Emojileri Masum Anlamlarının Dışında Kullananların Anlayabileceği 11 Gizli Mesaj
Emojileri Masum Anlamlarının Dışında Kullananların Anlayabileceği 11 Gizli Mesaj
Birbirinden farklı emojiler insanların kafasında soru işareti olmaya devam ederken cinsel emoji anlamlarını sizin için araştırdık!
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1. Patlıcan
2. Tamam El
3. Şeftali
4. Sosisli Sandviç
5. Barış İşareti
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6. Tako
7. Muz
8. Ter Damlacıkları
9. Muz + Çörek
10. Dil + Taco + Ter Damlacıkları
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11. Sivri Parmak
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