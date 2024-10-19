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Emeklilere 29 Ekim’de İkramiye Verilecek mi? İsa Karakaş’tan Vatandaşı Üzecek Yanıt Geldi

Emeklilere 29 Ekim’de İkramiye Verilecek mi? İsa Karakaş’tan Vatandaşı Üzecek Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.10.2024 - 09:18

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken emekliye verilecek ikramiye gündeme geldi. Peki emeklilere 29 Ekim’de ikramiye verilecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu sorunun yanıtını verdi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başlarken emeklilerin merak ettiği soru "29 Ekim'de emekliye ikramiye verilecek mi?" oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başlarken emeklilerin merak ettiği soru "29 Ekim'de emekliye ikramiye verilecek mi?" oldu.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu sorunun yanıtını verdi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu sorunun yanıtını verdi.

Kaynak

Vatandaşlardan çok soru geldiğini aktaran Karakaş, geçen sene verilen 5 bin liralık ikramiyeyi hatırlattı.

Vatandaşlardan çok soru geldiğini aktaran Karakaş, geçen sene verilen 5 bin liralık ikramiyeyi hatırlattı.

29 Ekim ikramiyesi verilebilmesi için kanun teklifi hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, “Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi” dedi.

29 Ekim ikramiyesi verilebilmesi için kanun teklifi hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, “Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanımız tarafından talimat verildi” dedi.

Öte yandan Karakaş, ekonomi yönetiminin ise enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmadığının altını çizdi.

Öte yandan Karakaş, ekonomi yönetiminin ise enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmadığının altını çizdi.

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