Emekli Olacaklar e-Devlet'te K, Ş ve S Harfi Olanlar Dikkat!
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Emeklilik başvurusu yapmaya hazırlananlar için kritik bir uyarı geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, e-Devlet'teki hizmet dökümünde görünen prim gün sayısının her zaman emekliliğe esas geçerli gün anlamına gelmediğini hatırlattı. Erdursun'a göre gözden kaçan birkaç günlük hata, emekli aylığının yıllar sonra kesilmesine ve alınan maaşların geri istenmesine yol açabiliyor. e-Devlet'te yer alan K, Ş ve S harfi olanlar için ise yeni bir uyarı yapıldı.
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e-Devlet’te 6 bin gün görünüyor ama emeklilik çıkmıyor. 5 gün eksikle emeklilik şartı kaçıyor.
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e-Devlet'te K, Ş ve S harfleri ne anlama geliyor?
Emeklilik yıllar sonra iptal edilebilir, ödenen maaşlar ve sağlık giderleri geri istenebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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