Emekli Olacaklar e-Devlet'te K, Ş ve S Harfi Olanlar Dikkat!

Dünya gazetesindeki köşesinde emeklilik öncesinde yapılan hatalara dikkat çeken Erdursun, SGK kayıtlarındaki toplam gün sayısına bakıp doğrudan başvuru yapmanın yaygın ama riskli bir alışkanlık olduğunu vurguladı. Üstelik emekli aylığının bağlanmış olması da sonradan ortaya çıkabilecek geçersiz hizmetlere karşı kesin bir güvence sağlamıyor.

Erdursun'un verdiği örnek, meselenin ne kadar ince bir çizgide durduğunu gösteriyor. SSK'dan emekli olabilmek için 5 bin 975 prim gününe ihtiyaç duyan bir sigortalının dökümünde 6 bin gün görünse bile, bunun 30 günü geçersiz sayılırsa geçerli gün sayısı 5 bin 970'e düşüyor. Yani kâğıt üzerinde fazlası varmış gibi görünen kişi, aslında 5 gün eksikle emeklilik şartını kaçırmış oluyor.

Hatırlatmak gerekirse EYT kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için 4/A (SSK) statüsünde normal emeklilikte 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim şartı ile kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi aranıyor. 4/B (Bağ-Kur) tarafında ise prim şartı kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin gün. Kısmi emeklilik ve özel durumlar ise farklı değerlendiriliyor.

Erdursun bu yüzden gerekli gün sayısının tam sınırda bırakılmamasını öneriyor. Uzmana göre mümkünse 5, 10 ya da 15 günlük küçük bir geçerli prim fazlası, olası kayıt ve hesap farklılıklarına karşı koruma sağlayabilir. Ancak bu fazlalık, sahte ya da hukuken geçersiz bir hizmeti geçerli hale getirmiyor.