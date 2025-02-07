Elon Musk'ın Donald Trump'a İlan-ı Aşk Ettiği Sözler Çok Konuşulacak

Dünya bir süredir ABD seçimleri sonrası Trump'ın kaprisleriyle meşgul. Seçim süreci boyunca Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ise artık daha cesur bir şekilde Trump'a dair tüm iyi niyet ve duygularını açıklıyor. Kampanya sürecinde Trump'a desteğiyle ve açıklamalarıyla tepki çeken Musk'tan tartışmalı bir açıklama daha geldi. Trump'a aşkını ilan eden Musk yine çok konuşulacak.