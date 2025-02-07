Elon Musk'ın Donald Trump'a İlan-ı Aşk Ettiği Sözler Çok Konuşulacak
Elon Musk'ın Donald Trump'a İlan-ı Aşk Ettiği Sözler Çok Konuşulacak
Dünya bir süredir ABD seçimleri sonrası Trump'ın kaprisleriyle meşgul. Seçim süreci boyunca Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk ise artık daha cesur bir şekilde Trump'a dair tüm iyi niyet ve duygularını açıklıyor. Kampanya sürecinde Trump'a desteğiyle ve açıklamalarıyla tepki çeken Musk'tan tartışmalı bir açıklama daha geldi. Trump'a aşkını ilan eden Musk yine çok konuşulacak.
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Trump'ın seçim kampanyalarındaki "haşarı" çocuk rolüyle hem absürt sahnelere hem de tepkilere neden olan Elon Musk artık daha cesur.
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Seçim kampanyası süresince açıklamalarıyla tepki çeken Musk yeni bir açıklama ile daha şimşekleri üzerine çekti.
Musk, Trump ile ilgili "Heteroseksüel bir erkek başka bir erkeği ne kadar sevebilirse Trump'ı o kadar seviyorum" açıklaması yaptı.
Musk'ın seçim sonrasında daha aktif rol aldığı siyasi hayatında daha ne tarz açıklamalar yapacağı ise şimdiden merak konusu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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