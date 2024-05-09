Electronic Arts Mart 2025'e Kadar İki Yeni Oyun Yayınlamayı Planlıyor!
Electronic Arts Mart 2025'e Kadar İki Yeni Oyun Yayınlamayı Planlıyor!
Electronic Arts finansal raporunu yayınladı. Bu rapora göre de geliştirici ekip, Mart 2025'e kadar iki yeni oyun yayınlamayı planlıyor.
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Finansal raporunu açıklayan EA, geleceğe yönelik açıklamalara da yer verdi.
Yapılan açıklama, yeni oyunları doğruluyor.
Bu oyunlardan birisi yeni Dragon Age oyunu olabilir.
Bu iki oyunu yakın bir tarihte öğreneceğiz.
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