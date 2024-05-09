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Electronic Arts Mart 2025'e Kadar İki Yeni Oyun Yayınlamayı Planlıyor!

Electronic Arts Mart 2025'e Kadar İki Yeni Oyun Yayınlamayı Planlıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:00

Electronic Arts finansal raporunu yayınladı. Bu rapora göre de geliştirici ekip, Mart 2025'e kadar iki yeni oyun yayınlamayı planlıyor.

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Finansal raporunu açıklayan EA, geleceğe yönelik açıklamalara da yer verdi.

Finansal raporunu açıklayan EA, geleceğe yönelik açıklamalara da yer verdi.

2025 mâli yılında çıkacak oyunlara dair bilgiler paylaşan EA, listede birçok oyuna yer verdi. Çoğumuz bu oyunların çıkacağını zaten biliyor fakat alt kısımda dikkate değer bir açıklama yer alıyor.

Yapılan açıklama, yeni oyunları doğruluyor.

Yapılan açıklama, yeni oyunları doğruluyor.

Sayfanın altında bulunan açıklamada, tabloda yer almayan iki oyunları olduğunundan bahsediliyor. Bunun yanında bu oyunların da bu mali yıl içerisinde çıkacağı belirtilmiş. Bu da bu iki oyunun 31 Mart 2025 tarihine kadar piyasaya sürülmüş olacağı anlamına geliyor.

Bu oyunlardan birisi yeni Dragon Age oyunu olabilir.

Bu oyunlardan birisi yeni Dragon Age oyunu olabilir.

Bu yaz aylarında birçok sunum gerçekleşecek. Bu sunumlardan biri olan Xbox sunumunda da yeni Dragon Age oyununun gösterileceğine dair söylentiler ortaya atıldı. Dragon Age: Dreadwolf'un bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu durum da söylentileri güçlendiriyor.

Bu iki oyunu yakın bir tarihte öğreneceğiz.

Bu iki oyunu yakın bir tarihte öğreneceğiz.

Bu iki yapıma dair elimizde net bir bilgi bulunmuyor. Bunun yanında bu yapımların duyrulmasına az bir süre kaldı diyebiliriz. Bunun en büyük nedeni de bu iki oyunun 2025 Mart ayına kadar piyasaya sürülecek olması.

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