Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Hesabı Kapandı mı, Neden Kapandı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, bugüne kadar X (Twitter) aracılığıyla mesajlarını yayınlıyordu. İmamoğlu,Twitter hesabı ile kendi durumu hakkında bilgilendirme yapıyor, açıklamalarını da buradan duyuruyordu. 8 Mayıs sabahında, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildiği görüldü.
Peki Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı neden kapatıldı?
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Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabı Kapatıldı mı?
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Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Neden Kapatıldı?
Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabı Açılacak mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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