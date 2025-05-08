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Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Hesabı Kapandı mı, Neden Kapandı?

Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Hesabı Kapandı mı, Neden Kapandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 10:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, bugüne kadar X (Twitter) aracılığıyla mesajlarını yayınlıyordu. İmamoğlu,Twitter hesabı ile kendi durumu hakkında bilgilendirme yapıyor, açıklamalarını da buradan duyuruyordu. 8 Mayıs sabahında, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildiği görüldü.

Peki Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı neden kapatıldı?

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Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabı Kapatıldı mı?

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabı Kapatıldı mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapandı. İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına 8 Mayıs Perşembe gününden itibaren erişim sağlanamıyor.

Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Neden Kapatıldı?

Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Neden Kapatıldı?

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının erişime kapatılmasına dair mahkeme kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi. Karar ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi. 

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' kapatıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada “TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek” ifadesine yer verildi. 

X'in Türkiye avukatı Gönenç Gürkaynak'tan da açıklama geldi:

'Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler.'

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabı Açılacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabı Açılacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının tekrar açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Söz konusu gündeme dair açıklamalar, X'in Türkiye avukatı olan Gönenç Gürkaynak tarafından yapılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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