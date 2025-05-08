Ekrem İmamoğlu X (Twitter) Hesabı Kapandı mı, Neden Kapandı?

Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının erişime kapatılmasına dair mahkeme kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi. Karar ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı erişime engellendi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' kapatıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada “TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek” ifadesine yer verildi.

X'in Türkiye avukatı Gönenç Gürkaynak'tan da açıklama geldi:

'Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler.'