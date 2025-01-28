Ekrem İmamoğlu Paylaştı, Gündem Oldu: “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” Sözü Kime Ait?

'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözleri Alman şair Bertolt Brecht'e aittir.

Söz konusu sözlerin geçtiği şiir:

kim mi kurtaracak seni köle

görecekler seni kardeş

yuvarlananlar uçuruma

duyacaklar çığlıklarını

seni köleler kurtaracak kurtaracaksa

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz

kim mi kurataracak seni aç insan

bize gel ekmek istiyorsan bize gel

kıvrananlara açlıktan

biz gösterelim sana yolu

biz açlar vereceğiz sana ekmeği

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kim mi alacak öcünü yenilmiş adam

vurulmuşsun madem

gel yaralıların yanına

gerçi biz zayıfız kardeş

zayıfız, yaralıyız ama

alırsak biz alırız öcünü senin

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz

kim tutacak elinden bitik kişi

birleşmek zorundadır başkalarıyla

yoksulluğa dayanamayan

birleş sende yoksullarla durma birleş

yarına bırakmayanlarla bu işi

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz!