Ekrem İmamoğlu Paylaştı, Gündem Oldu: “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” Sözü Kime Ait?
Ekrem İmamoğlu Paylaştı, Gündem Oldu: “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” Sözü Kime Ait?
ID İletişim'in kurucu ortağı ve sektördeki birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım ilk olarak 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklandı. Menajer Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımla Ayşe Barım'da destek gösterdi.
Peki İmamoğlu'nun paylaştığı meşhur söz kime ait?
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Ünlü menajer Ayşe Barım, ilk olarak sektördeki tekelleşme iddialarıyla gündeme geldi. 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ise gözaltına alındı.
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Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ilk tepki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından meşhur bir sözü paylaşarak tepki gösterdi: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.”
Peki "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” sözü kime ait?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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