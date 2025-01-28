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Ekrem İmamoğlu Paylaştı, Gündem Oldu: “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” Sözü Kime Ait?

Ekrem İmamoğlu Paylaştı, Gündem Oldu: “Kurtuluş Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” Sözü Kime Ait?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 12:17

ID İletişim'in kurucu ortağı ve sektördeki birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım ilk olarak 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklandı. Menajer Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımla Ayşe Barım'da destek gösterdi. 

Peki İmamoğlu'nun paylaştığı meşhur söz kime ait?

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Ünlü menajer Ayşe Barım, ilk olarak sektördeki tekelleşme iddialarıyla gündeme geldi. 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ise gözaltına alındı.

Ünlü menajer Ayşe Barım, ilk olarak sektördeki tekelleşme iddialarıyla gündeme geldi. 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ise gözaltına alındı.

Ayşe Barım'ın ifadesinde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden biri olduğu iddiasını reddediği öğrenildi. Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ilk tepki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ilk tepki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından meşhur bir sözü paylaşarak tepki gösterdi: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından meşhur bir sözü paylaşarak tepki gösterdi: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.”
twitter.com

Peki "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” sözü kime ait?

Peki "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” sözü kime ait?

'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözleri Alman şair Bertolt Brecht'e aittir. 

Söz konusu sözlerin geçtiği şiir:

kim mi kurtaracak seni köle

görecekler seni kardeş

yuvarlananlar uçuruma

duyacaklar çığlıklarını

seni köleler kurtaracak kurtaracaksa

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz

kim mi kurataracak seni aç insan

bize gel ekmek istiyorsan bize gel

kıvrananlara açlıktan

biz gösterelim sana yolu

biz açlar vereceğiz sana ekmeği

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kim mi alacak öcünü yenilmiş adam

vurulmuşsun madem

gel yaralıların yanına

gerçi biz zayıfız kardeş

zayıfız, yaralıyız ama

alırsak biz alırız öcünü senin

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz

kim tutacak elinden bitik kişi

birleşmek zorundadır başkalarıyla

yoksulluğa dayanamayan

birleş sende yoksullarla durma birleş

yarına bırakmayanlarla bu işi

ya hep beraber ya da hiç birimiz

kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden

ya hep beraber ya da hiçbirimiz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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