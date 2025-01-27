Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu’ndan Ayşe Barım’a Destek: “Kurtuluş Yok Tek Başına”

Ekrem İmamoğlu’ndan Ayşe Barım’a Destek: “Kurtuluş Yok Tek Başına”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.01.2025 - 00:02

Sinema ve dizi sektöründe birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklandı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ayşe Barım’a destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayşe Barım ve sahibi olduğu ID İletişim, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım ve sahibi olduğu ID İletişim, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İfadesinde eylemlerin organizatörlerinden olduğu iddiasını reddeden Ayşe Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde eylemlerin organizatörlerinden olduğu iddiasını reddeden Ayşe Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ayşe Barım’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ayşe Barım’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu paylaşımında, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu paylaşımında, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
7
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın