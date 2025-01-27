Ekrem İmamoğlu’ndan Ayşe Barım’a Destek: “Kurtuluş Yok Tek Başına”
Ekrem İmamoğlu’ndan Ayşe Barım’a Destek: “Kurtuluş Yok Tek Başına”
Sinema ve dizi sektöründe birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklandı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ayşe Barım’a destek verdi.
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Ayşe Barım ve sahibi olduğu ID İletişim, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.
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İfadesinde eylemlerin organizatörlerinden olduğu iddiasını reddeden Ayşe Barım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ayşe Barım’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
İmamoğlu paylaşımında, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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