Ekrem İmamoğlu’nu Tehdit Etti: “Ya Ben Ya Başka Biri Onu Yaşatmaz”
Ekrem İmamoğlu’nu Tehdit Etti: “Ya Ben Ya Başka Biri Onu Yaşatmaz”
Yaptığı ilginç sokak röportajlarıyla bilinen Mert Armağan, geçtiğimiz günlerde Ak Parti İstanbul yöneticileriyle yaptığı kavga ile gündeme gelmişti. Armağan bu sefer ise YouTube üzerinden yaptığı yayın ile konuşuluyor. Mert Armağan’ın kanalında yapılan bir canlı yayında, Nevzat Kaya isimli kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit etti.
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AK Parti ile yakınlığı ile bilinen sosyal medya fenomenlerinden Mert Armağan, geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç ile sosyal medyada kavga etmişti.
Mert Armağan, sonrasında ise AK Parti üyeliğini sonlandırdığını paylaşmıştı.
Mert Armağan'ın YouTube kanalındaki canlı yayında Nevzat Kaya isimli kişinin skandal sözleri tepki çekti.
Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklinde konuştu.
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Mert Armağan ise yayın sonrasında Ekrem İmamoğlu’ndan özür diledi ve Nevzat Kaya ile olan tüm ilişiğini kestiğini ifade etti.
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