Ekrem İmamoğlu’nu Tehdit Etti: “Ya Ben Ya Başka Biri Onu Yaşatmaz”

Yaptığı ilginç sokak röportajlarıyla bilinen Mert Armağan, geçtiğimiz günlerde Ak Parti İstanbul yöneticileriyle yaptığı kavga ile gündeme gelmişti. Armağan bu sefer ise YouTube üzerinden yaptığı yayın ile konuşuluyor. Mert Armağan’ın kanalında yapılan bir canlı yayında, Nevzat Kaya isimli kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit etti.