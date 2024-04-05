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AK Parti’de Özlem Zengin Kavgası: AK Parti Vekili ile AK Partili Hesap Kavga Etti

AK Parti’de Özlem Zengin Kavgası: AK Parti Vekili ile AK Partili Hesap Kavga Etti

AK Parti özlem zengin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 11:37

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti paylaşımlarında bulunan “Gizli Servis” isimli hesabın ismini açık ederek tepki gösterdi. Hesaptan yapılan paylaşımda ise, AK Partili milletvekiline kim olduklarını çok iyi hatırlatabilecekleri belirtildi.

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AK Parti’nin yerel seçimelerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşmesi sonrasında sosyal medyada da AK Partili hesapların paylaşımları arka arkaya geliyor.

AK Parti’nin yerel seçimelerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşmesi sonrasında sosyal medyada da AK Partili hesapların paylaşımları arka arkaya geliyor.

AK Partili bazı hesaplar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alınacağını paylaştı ama bu iddia AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yalanlandı.

AK Partili bazı hesaplar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alınacağını paylaştı ama bu iddia AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yalanlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da bu paylaşımı alıntılayarak “Hep aynı mihrakların ürettiği tezviratlar umarım son bulur.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da bu paylaşımı alıntılayarak “Hep aynı mihrakların ürettiği tezviratlar umarım son bulur.” ifadelerini kullandı.
twitter.com

Sosyal medyadaki kavga da işte bu paylaşımla başladı.

Sosyal medyadaki kavga da işte bu paylaşımla başladı.

AK Parti paylaşımlarında bulunan Gizli Servis isimli hesap, AK Partili vekilin paylaşımına cevap verdi.

AK Parti paylaşımlarında bulunan Gizli Servis isimli hesap, AK Partili vekilin paylaşımına cevap verdi.
twitter.com
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Miletvekili Durgut ise hesabın gizli olan ismini açık ederek “Türkçen kıt mı?” dedi.

Miletvekili Durgut ise hesabın gizli olan ismini açık ederek “Türkçen kıt mı?” dedi.
twitter.com

Son olarak Gizli Servis isimli hesap, AK Parti vekili engelleyerek bu paylaşım bulundu.

Son olarak Gizli Servis isimli hesap, AK Parti vekili engelleyerek bu paylaşım bulundu.

AK Parti Milletvekilinin son olarak yaptığı manidar paylaşım ise şöyle oldu.

AK Parti Milletvekilinin son olarak yaptığı manidar paylaşım ise şöyle oldu.
twitter.com

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