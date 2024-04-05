AK Parti’de Özlem Zengin Kavgası: AK Parti Vekili ile AK Partili Hesap Kavga Etti
AK Parti’de Özlem Zengin Kavgası: AK Parti Vekili ile AK Partili Hesap Kavga Etti
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AK Parti’nin yerel seçimelerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşmesi sonrasında sosyal medyada da AK Partili hesapların paylaşımları arka arkaya geliyor.
AK Partili bazı hesaplar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alınacağını paylaştı ama bu iddia AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yalanlandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da bu paylaşımı alıntılayarak “Hep aynı mihrakların ürettiği tezviratlar umarım son bulur.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki kavga da işte bu paylaşımla başladı.
AK Parti paylaşımlarında bulunan Gizli Servis isimli hesap, AK Partili vekilin paylaşımına cevap verdi.
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Miletvekili Durgut ise hesabın gizli olan ismini açık ederek “Türkçen kıt mı?” dedi.
Son olarak Gizli Servis isimli hesap, AK Parti vekili engelleyerek bu paylaşım bulundu.
AK Parti Milletvekilinin son olarak yaptığı manidar paylaşım ise şöyle oldu.
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