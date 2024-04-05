AK Parti’de Özlem Zengin Kavgası: AK Parti Vekili ile AK Partili Hesap Kavga Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti paylaşımlarında bulunan “Gizli Servis” isimli hesabın ismini açık ederek tepki gösterdi. Hesaptan yapılan paylaşımda ise, AK Partili milletvekiline kim olduklarını çok iyi hatırlatabilecekleri belirtildi.