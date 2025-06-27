Ekrem İmamoğlu ile Trabzonlu Vatandaşın 6 Yıl Önceki Sohbeti Tekrar Gündeme Geldi

CHP'de kurultay davası, mutlak butlan ihtimali gibi konular parti içinde farklı kanatların sert tartışmalarına neden oldu. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerle mevcut parti yönetimi arasındaki gerginlik son haftaların en önemli gündem maddelerinden. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ve söylemedikleriyle iktidara hizmet ettiğini düşünüyor. Siyasi ortam tekrar alevlenirken Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi İBB adayıyken yaptığı bir pazar ziyareti, daha doğrusu orada bir seçmenle yaptığı sohbet yeniden gündem oldu. Trabzonlu Ali Kasap Amca 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ileride Ekrem İmamoğlu'nu engelleyeceğini söyledi.