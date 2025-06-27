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Ekrem İmamoğlu ile Trabzonlu Vatandaşın 6 Yıl Önceki Sohbeti Tekrar Gündeme Geldi

Ekrem İmamoğlu ile Trabzonlu Vatandaşın 6 Yıl Önceki Sohbeti Tekrar Gündeme Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.06.2025 - 14:23

CHP'de kurultay davası, mutlak butlan ihtimali gibi konular parti içinde farklı kanatların sert tartışmalarına neden oldu. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerle mevcut parti yönetimi arasındaki gerginlik son haftaların en önemli gündem maddelerinden. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ve söylemedikleriyle iktidara hizmet ettiğini düşünüyor. Siyasi ortam tekrar alevlenirken Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi İBB adayıyken yaptığı bir pazar ziyareti, daha doğrusu orada bir seçmenle yaptığı sohbet yeniden gündem oldu. Trabzonlu Ali Kasap Amca 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ileride Ekrem İmamoğlu'nu engelleyeceğini söyledi.

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Timur Soykan'ın geçtiğimiz gün dile getirdiği iddia CHP'de artık kartların daha açık oynandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Timur Soykan'ın geçtiğimiz gün dile getirdiği iddia CHP'de artık kartların daha açık oynandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

İmalarla, aracılarla, heyetlerle süren temaslar sonrası iki cephe de daha açık konuşmaya başladı.

İmamoğlu'nun ilk kez İBB Başkanı olarak seçildiği 2019 öncesi yaptığı bir pazar ziyaretinde şöyle bir sohbet gerçekleşti.

Sohbetin viral olan kısmı ise şöyleydi...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Biri Miri

Dayı'ya gerek yok. Aklı selim tüm Atatürkçüler, KK'nın Türkiye cumhuriyetinden intikam almak isteyen bir dersim çetesinin parçası olduğunu biliyordu. KK aday... Devamını Gör

heisenberg

ne yapacaktık o zaman ? chpye oy vermeyip kitlesel hareket etme imkanımız var mıydı ? biz kemal kılicdaroglu illaki cbaskani adayı olsun demedik elimizde bu ... Devamını Gör

Ayaz

öngörülü adammış hacı dayı...

Yaşar

Öngörü bir şey olmadan anlayan demek bu öngörü değil daha önce de oldu. 2004 2008 balyoz ergenekon dönemi. Akp asker darbe yapacak silah sakladı vatan haini ... Devamını Gör

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