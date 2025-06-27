Ekrem İmamoğlu ile Trabzonlu Vatandaşın 6 Yıl Önceki Sohbeti Tekrar Gündeme Geldi
CHP'de kurultay davası, mutlak butlan ihtimali gibi konular parti içinde farklı kanatların sert tartışmalarına neden oldu. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimlerle mevcut parti yönetimi arasındaki gerginlik son haftaların en önemli gündem maddelerinden. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ve söylemedikleriyle iktidara hizmet ettiğini düşünüyor. Siyasi ortam tekrar alevlenirken Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi İBB adayıyken yaptığı bir pazar ziyareti, daha doğrusu orada bir seçmenle yaptığı sohbet yeniden gündem oldu. Trabzonlu Ali Kasap Amca 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ileride Ekrem İmamoğlu'nu engelleyeceğini söyledi.
Timur Soykan'ın geçtiğimiz gün dile getirdiği iddia CHP'de artık kartların daha açık oynandığı yorumlarını beraberinde getirdi.
İmamoğlu'nun ilk kez İBB Başkanı olarak seçildiği 2019 öncesi yaptığı bir pazar ziyaretinde şöyle bir sohbet gerçekleşti.
Sohbetin viral olan kısmı ise şöyleydi...
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Dayı'ya gerek yok. Aklı selim tüm Atatürkçüler, KK'nın Türkiye cumhuriyetinden intikam almak isteyen bir dersim çetesinin parçası olduğunu biliyordu. KK aday... Devamını Gör
ne yapacaktık o zaman ? chpye oy vermeyip kitlesel hareket etme imkanımız var mıydı ? biz kemal kılicdaroglu illaki cbaskani adayı olsun demedik elimizde bu ... Devamını Gör
öngörülü adammış hacı dayı...
Öngörü bir şey olmadan anlayan demek bu öngörü değil daha önce de oldu. 2004 2008 balyoz ergenekon dönemi. Akp asker darbe yapacak silah sakladı vatan haini ... Devamını Gör
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