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Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul’a Yeni 2 Bin 500 Taksi Geldi

Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul’a Yeni 2 Bin 500 Taksi Geldi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 11:24 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 11:32

İstanbul’da bugün UKOME’de görülen yeni 2 bin 500 taksi talebi onaylandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler.” açıklamasında bulundu.

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İstanbul’da artık kronikleşen taksi sorunu için UKOME’de bugün yeni teklif görüşüldü.

İstanbul’da artık kronikleşen taksi sorunu için UKOME’de bugün yeni teklif görüşüldü.

İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin, yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri tercih edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksinin, yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri tercih edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı 👇

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