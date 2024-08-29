Ekrem İmamoğlu Açıkladı: İstanbul’a Yeni 2 Bin 500 Taksi Geldi

İstanbul’da bugün UKOME’de görülen yeni 2 bin 500 taksi talebi onaylandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler.” açıklamasında bulundu.