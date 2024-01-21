Ekran Başında Zaman Geçirmenin Bebeğinizin Gelişiminde Yol Açabileceği Zararlar
Ekran Başında Zaman Geçirmenin Bebeğinizin Gelişiminde Yol Açabileceği Zararlar
Kaynak: https://www.slashgear.com/1377555/res...
Ekranlar günlük hayatımıza girmeye devam ettikçe, fiziksel olduğu kadar psikolojik etkileri de tıp camiasında tartışılan bir konu haline geldi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, telefon ve tablet gibi kolay erişilebilir cihazların özellikle çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini aydınlatmaya çalışan çok sayıda araştırma yapıldı. Bir yaşındaki çocuklara odaklanan yeni bir çalışma, aşırı ekran süresinin iletişim, motor fonksiyonlar ve problem çözme yetenekleri gibi önemli becerilerin gecikmiş gelişimi ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.
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Çalışmaya göre, "1 yaşındaki çocuklar için daha fazla ekran süresi, 2 ve 4 yaşlarında iletişim ve problem çözme alanlarındaki gelişimsel gecikmelerle ilişkilendirildi."
Bu çalışma Amerikan Tıp Derneği Pediatri Dergisi'nde yayınlandı.
Ekip, dört saat veya daha fazla ekran süresine maruz kalan çocuklarda, gelişim gecikmelerinin iki ve dört yaşlarında iletişim ve problem çözme becerilerini etkilediğini buldu.
Journal of National Medical College'da yayınlanan bir makalede ise, en özelleştirilmiş eğitim uygulamaları ve oyunlarının bile, insan veliler tarafından verilebilecek türden öğrenme becerileri sunmak için yeterli olmadığı belirtiliyor.
Ekranlara maruz kalmanın gözle ilgili sorunlara yol açtığını gösteren çok az kanıt olsa da, son yıllarda daha fazla çocuğun dışarı çıkmak yerine içeride ekranlara yapışıp kalmasıyla bir miyop patlaması yaşanmış durumda.
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Ekran süresi konusu tartışmalı bir konu. Bir yandan, ekranlar eğitim vermek için varsayılan yöntemlerden biri haline geldi, ancak uzmanlar ekrana maruz kalmanın başlaması gereken asgari yaşın ne olması gerektiği konusunda bölünmüş durumda.
Ancak yeni becerilerin öğretilmesi ve edinilmesi söz konusu olduğunda bile, insan dokunuşu işi ekranlara bırakmaktan daha önemlidir.
Bir ebeveyn olarak çocukların ekran başında geçirdiği süre nasıl yönetilir?
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