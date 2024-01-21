Ekran Başında Zaman Geçirmenin Bebeğinizin Gelişiminde Yol Açabileceği Zararlar

Dahası, etkilerin zaman içinde bazı alanlarda ortadan kalktığı görülmekte. Makalede, '1 yaşındaki çocuklar için ekran süresi, 2 yaşında ince motor ve kişisel ve sosyal beceri alanlarıyla ilişkilendirildi; ancak bu ilişki 4 yaşında doğrulanmadı' şeklinde bir açıklama var. Bununla birlikte, çalışma, bir yaşında ekran süresine maruz kalma ile bunun iki ve dört yaşlarındaki gelişim gecikmeleriyle nasıl ilişkili olduğu arasında bir doz-yanıt bağlantısını doğrulayabildi ve açıkça ekran süresinin etkilerini ortaya koydu.